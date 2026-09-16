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"Tegoroczne lato było chwilą prawdy". Jest zapowiedź specjalnych ubezpieczeń

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Pożary w Chorwacji
Scenariusze zmian klimatu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER
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Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. Polityczka poruszyła w nim kwestie zmian klimatu oraz zapowiedziała działania, które mają pomóc w walce z globalnym ociepleniem w Europie. Wśród propozycji znalazło się zawiązanie specjalnego sojuszu na rzecz ubezpieczeń klimatycznych.

W swoim środowym orędziu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, poruszyła wiele kwestii związanych między innymi z bezpieczeństwem Unii Europejskiej.

Część orędzia poświęcona była zmianom klimatu. Polityczka zaznaczyła, że Europa "może, musi i będzie konsekwentnie dążyć do realizacji swoich celów klimatycznych". Zapowiedziała podjęcie przez KE działań na rzecz budowania odporności na zmiany klimatu.

"Nauka nie pozostawia wątpliwości"

- Tegoroczne lato było chwilą prawdy, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Niemal żaden zakątek naszego kontynentu nie uniknął ich skutków - powiedziała von der Leyen, występując przed Parlamentem Europejskim. Jak wymieniła, pożary objęły 660 tysięcy hektarów, utracono około 12 milionów ton upraw, a podczas fal upałów odnotowano ponad 35 tysięcy dodatkowych zgonów. Przewodnicząca KE wspomniała też o problemach z suszą i o rzekach, które "znikają na naszych oczach".

- To zaledwie przedsmak tego, co nas czeka. Były to najgorętsze miesiące letnie w historii, a jednocześnie najchłodniejsze w porównaniu z tymi, które nadejdą - dodała przewodnicząca Komisji. - Nauka nie pozostawia wątpliwości. Temperatury w Europie rosną dwa razy szybciej niż na świecie. Zmiany te są oczywiście złożone. Będziemy musieli się dostosowywać i uczyć w miarę, jak będą postępowały. Bez wątpienia Europa może, musi i będzie nadal realizować nasze cele klimatyczne - mówiła.

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Sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych

Von der Leyen zapowiedziała, że w październiku KE przedstawi ramy działań na rzecz odporności na zmiany klimatu. - Wskażemy 100 europejskich terytoriów, które są najbardziej podatne. Ocenimy również ryzyko i określimy, na jakim poziomie należy nim zarządzać. (...) Niezależnie od tego, czy chodzi o uprawy odporne na suszę, ochronę przeciwpowodziową czy energooszczędne systemy chłodzenia - Europa już jest liderem. Musimy wykorzystać potencjał tego rynku - przekonywała.

Przewodnicząca KE podkreśliła również, że prywatne ubezpieczenia pokrywają zaledwie 25 procent strat spowodowanych klęskami żywiołowymi. - Oznacza to, że budżety krajowe zbyt często stają się ubezpieczycielem ostatniej instancji - zauważyła, zapowiadając, że lukę tę ma wypełnić sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych.

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Przygotowanie miast na upały

W swoim wystąpieniu przewodnicząca KE przekazała, że nie można dopuścić do tego, by takie lato się powtórzyło. - Właśnie dlatego przedstawimy wkrótce Europejski plan działania na wypadek fali upałów. Potrzebujemy lepszych systemów wczesnego ostrzegania i większej gotowości w dziedzinie zdrowia. Musimy przystosować nasze miasta na zmianę klimatu i zapewnić w nich lepsze chłodzenie. Musimy również wspierać osoby najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu - przekonywała.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Unia EuropejskaUrsula von der Leyen
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