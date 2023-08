Padają kolejne rekordy. "Cały alpejski łańcuch wrze"

We Włoszech padł nowy rekord wysokości, na jakiej woda zamienia się w lód - poinformował portal meteorologiczny iLMeteo.it. Zjawisko to zarejestrowano na wysokości 5328 metrów nad poziomem morza, o 30 metrów wyżej niż poprzedni rekord ustanowiony w Szwajcarii. - To bardzo zły znak zmian klimatu, kolejny dowód na globalne ocieplenie - powiedział Antonio Sanò, założyciel portalu.

Nowy rekord wysokości, na jakiej woda zamienia się w lód, odnotowano w poniedziałkową noc na wysokości 5328 metrów nad poziomem morza. Ustalono to na podstawie pomiaru dokonanego przez radiosondę. Na portalu iLMeteo.it napisano, że poprzedni taki rekord odnotowano w podobnym okresie w Szwajcarii w rejonie Payerne. Zarejestrowano go 30 metrów niżej, czyli na wysokości 5298 metrów.

- To bardzo zły znak zmian klimatu, kolejny dowód na globalne ocieplenie - powiedział Antonio Sanò, założyciel portalu iLMeteo.it. - Cały alpejski łańcuch wrze - dodał. Zdaniem eksperta, za nowy rekord odpowiada antycyklon (wyż) Neron, który zaciągnął do południa Europy gorące, zwrotnikowe powietrze. Spowodował on, że troposfera (najniższa warstwa atmosfery) ociepliła się i jej temperatura jest o około 10 stopni wyższa niż zwykle. To właśnie spowodowało, że granica wysokości, na jakiej woda zmienia się w lód, przesunęła się wyżej.