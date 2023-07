48 stopni. Piekielne gorąco w drodze do Włoch

Od kilku dni w niektórych częściach Włoch temperatura w najcieplejszych chwilach dnia zbliża się do 40 stopni Celsjusza, a lokalnie przekracza tę wartość. W piątek czerwone alerty pogodowe obowiązują w 10 miastach: Rzymie, Florencji i Bolonii, gdzie przebywają setki tysięcy turystów, a także w Perugii, Campobasso, Frosinone, Latinie, Pescarze, Rieti i Viterbo. W sobotę dołączą do nich Cagliari na bardzo gorącej w tych dniach Sardynii, Mesyna i Katania na Sycylii, Bari oraz Civitavecchia.

Na Sardynii i Sycylii możliwe 48 stopni

W przyszłym tygodniu nowy antycyklon ma nadejść z pełną siłą nad Włochy. Według prognoz we Florencji i Lacjum termometry będą pokazywać od 41 do 43 st. C, 45 st. C w Apulii i do 48 st. C na Sardynii i Sycylii.