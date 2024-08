Coraz więcej turystów szuka schronienia przed skwarem

Skwar, który od wielu tygodniu utrzymuje się we Włoszech, związany jest z antycyklonem (wyżem) afrykańskim Charon. To on sprawia, że do kraju napływa gorące powietrze znad Afryki. Według włoskich meteorologów, szczyt trwającej obecnie fali upałów nastąpić ma w niedzielę i poniedziałek. W tych dniach temperatura w wielu regionach Włoch może przekroczyć 40 stopni Celsjusza.