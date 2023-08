Najbardziej upalne dni tego roku. W prognozach ponad 40 stopni

Nad Francją zalega "kopuła ciepła" - południowa i wschodnia część kraju zmaga się z falą upałów. Zjawisko ma niezwykłą jak na drugą połowę sierpnia intensywność - na termometrach regularnie pojawiają się wartości powyżej 35 stopni Celsjusza, a miejscami spodziewane są wartości przekraczające 40 st. C.

"Jakby zmieniały się pory roku"

W sobotę upał doskwierał mieszkańcom położonego w południowo-zachodniej Francji miasta Perigueux. Temperatura wzrosła tam do 33 st. C, zmuszając mieszkańców i turystów do opuszczenia nasłonecznionego centrum miasta i szukania schronienia w cieniu.