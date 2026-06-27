Świat Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć Oprac. Matylda Dziechcińska |

Upały dotarły do Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT

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Czerwony alert pogodowy wciąż obowiązuje w 37 departamentach w centrum i na północnym wschodzie kraju, między innymi w stołecznym regionie Ile-de-France. Najwyższe, czerwone ostrzeżenie oznacza, że temperatury wciąż mogą sięgać 40-42 stopni. Na horyzoncie widać jednak koniec tak wysokich wartości. Meteorolodzy z Meteo France poinformowali, że czerwony alert pogodowy przestanie obowiązywać w niedzielę wieczorem.

Fala upałów trwa od tygodnia i przyniosła ze sobą niespotykane wcześniej wysokie temperatury zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, przesuwa się w sobotę dalej na wschód. W środę padł czerwcowy rekord temperatury dla Paryża - słupki rtęci wskazały tam 40,9 stopni Celsjusza.

Szpitale pod presją

Bezprecedensowe upały sprawiły, że służby ratownicze i szpitale były bardzo obciążone w ostatnich dniach. Ministra zdrowia Francji Stephanie Rist powiedziała w piątek, że spodziewa się, że "presja, pod jaką znalazły się szpitale, przedłuży się o kilka dni". W mijającym tygodniu szpitale publiczne w regionie paryskim służby ratownicze SAMU odebrały aż o 80 procent więcej zgłoszeń telefonicznych niż zazwyczaj.

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W związku z upałami we Francji odwołane zostały wydarzenia masowe, zakazano konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych. Władze Wieży Eiffla ograniczyły czas zwiedzania zabytku. Luwr również ograniczył czas otwarcia.

Tragedia w Paryżu

W piątek wieczorem paryskie władze lokalne powiadomiły o śmierci mężczyzny, który utonął w kanale Saint-Martin. Został on udostępniony ludziom do kąpieli oraz ochłodzenia się w związku z trwającymi upałami. Jak poinformował media Mer Paryża - Emmanuel Gregorie - mężczyzna kąpał się poza strefą nadzorowaną i poza godzinami otwarcia kąpieliska. Zastrzegł jednak, że czeka na wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

Redagował dd