Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć

|
Mężczyzna schładza się przy zraszaczu, Paryż, Francja
Upały dotarły do Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
Upały we Francji trwają. Służby ratownicze mają mnóstwo pracy. Szpitale zapełnione są pacjentami, władze odwołują imprezy masowe. Na horyzoncie widać jednak koniec ekstremalnych temperatur.

Czerwony alert pogodowy wciąż obowiązuje w 37 departamentach w centrum i na północnym wschodzie kraju, między innymi w stołecznym regionie Ile-de-France. Najwyższe, czerwone ostrzeżenie oznacza, że temperatury wciąż mogą sięgać 40-42 stopni. Na horyzoncie widać jednak koniec tak wysokich wartości. Meteorolodzy z Meteo France poinformowali, że czerwony alert pogodowy przestanie obowiązywać w niedzielę wieczorem.

Fala upałów trwa od tygodnia i przyniosła ze sobą niespotykane wcześniej wysokie temperatury zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, przesuwa się w sobotę dalej na wschód. W środę padł czerwcowy rekord temperatury dla Paryża - słupki rtęci wskazały tam 40,9 stopni Celsjusza.

Szpitale pod presją

Bezprecedensowe upały sprawiły, że służby ratownicze i szpitale były bardzo obciążone w ostatnich dniach. Ministra zdrowia Francji Stephanie Rist powiedziała w piątek, że spodziewa się, że "presja, pod jaką znalazły się szpitale, przedłuży się o kilka dni". W mijającym tygodniu szpitale publiczne w regionie paryskim służby ratownicze SAMU odebrały aż o 80 procent więcej zgłoszeń telefonicznych niż zazwyczaj.

>>> CZYTAJ TEŻ: 40 stopni w Polsce. "Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest"

W związku z upałami we Francji odwołane zostały wydarzenia masowe, zakazano konsumpcji alkoholu w miejscach publicznych. Władze Wieży Eiffla ograniczyły czas zwiedzania zabytku. Luwr również ograniczył czas otwarcia.

Tragedia w Paryżu

W piątek wieczorem paryskie władze lokalne powiadomiły o śmierci mężczyzny, który utonął w kanale Saint-Martin. Został on udostępniony ludziom do kąpieli oraz ochłodzenia się w związku z trwającymi upałami. Jak poinformował media Mer Paryża - Emmanuel Gregorie - mężczyzna kąpał się poza strefą nadzorowaną i poza godzinami otwarcia kąpieliska. Zastrzegł jednak, że czeka na wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

Redagował dd

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
Źródło: PAP
Tagi:
FrancjaUpałParyż
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Słubice latem
Ponad 30 stopni. Gdzie jest najgoręcej
Polska
opalanie krem filtr shutterstock_2144157169_1
Co zrobić po oparzeniu słonecznym? Specjalistka radzi
Ciekawostki
Słońce, upał
"Unikaj wysiłku fizycznego"
Polska
Upalnie, gorąco
Jak długo żar będzie płynąć do Polski. Mapy
Prognoza
Wydano ostrzeżenia przed upałem
Ekstremalny upał. Czerwone alarmy w większości kraju
Prognoza
Skwar w Perpignan w południowej Francji
Historyczne gorąco. W Niemczech padł rekord wszech czasów
Świat
Ulewy, burze, deszcz
Na horyzoncie załamanie pogody
Polska
Gorąca aura w Kopenhadze, 26.06
Skandynawia zaczyna się smażyć
Świat
Kamera termowizyjna pokazująca skwar w piątek po południu
Rekordowy żar w Polsce. Kogo czeka całodobowy upał
Polska
25.06.2026, Krakow. Rynek podczas fali upalow w Krakowie
"Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest"
Polska
upał lato gorąco
Ogromny skwar. Tu alarmy mają mieć najwyższy stopień
Polska
Upały we Francji
Szpitale nie dają rady, kolejne ofiary śmiertelne utonięć
Świat
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Jest alert RCB
Polska
Akcje ratownicze w Caracas, Wenezuela
Ponad 200 zabitych, kilka tysięcy rannych. Ofiar może być znacznie więcej
Świat
Jezioro w Chłopowie
"Ratunku!" - słyszymy na filmach. W rzeczywistości jest inaczej
RAPORT TVN24.PL
Dziwidło olbrzymie
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
Ciekawostki
Upał
"To będzie piekło, jakiego nikt z żyjących nie doświadczył"
Prognoza
Gorąco we Francji
Zakazują alkoholu w miejscach publicznych. Przez upał
Świat
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
Prognoza
Fala upałów w Europie
Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach w Niemczech
Świat
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Nauka
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Prognoza
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
Świat
ren shutterstock_2550299877_1
Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy
Świat
upal lato shutterstock_62920009
Skwar trudny do zniesienia. Gdzie będzie najgoręcej
Prognoza
Upał w Polsce
"Takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat". Czy padną rekordy?
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom