Upały w zachodniej Europie. Odwołane lekcje i pociągi. Padły rekordy, możliwe są kolejne

Europa w szponach upału Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CIRO FUSCO

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Ekstremalny upał opanował znaczną część Europy. Między innymi w Hiszpanii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii termometry od wielu dni pokazują wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Miejscami temperatura powietrza przekracza nawet 40 st. C. Z powodu gorąca we Francji życie straciła między innymi dwójka małych dzieci. Drastycznie rośnie także liczba utonięć.

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Francja. Tak gorąco nie było od lat

Francuski urząd meteorologiczny Meteo France poinformował we wtorek, że tego dnia odnotowano w kraju najwyższe temperatury od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 st. C, przekraczając dotychczasowy rekord 29,4 st. C. Krajowy wskaźnik temperatur opisuje średnią temperatur dziennych i nocnych w 30 stacjach pomiarów. Dane, o których poinformowali meteorolodzy są wstępne i dotyczą stanu na godz. 17. Poprzednie rekordy odnotowano najpierw 5 sierpnia 2003 roku, a potem 25 lipca 2019 roku.

Rekordowo wysokie temperatury, od 40,2 st. do 42,5 st. Celsjusza odnotowano we wtorek na zachodzie kraju. Ogółem temperatury wahały się od 39 st. do 42 st. na południowym zachodzie. Bardziej na wschód były nieco niższe i wynosiły 34-38 stopni.

We wtorek francuskie służby wydały alarmy w 54 z 96 departamentów. Już w poniedziałek w kraju padły rekordy temperatury. W miejscowości Chateaumeillant w centralnej części kraju odnotowano 43,3 stopnia Celsjusza. Z kolei w Saintes na zachodzie kraju odnotowano 42 stopnie, a w Bordeaux termometry pokazały 41,9 st. C. Ponadto noc z poniedziałku na wtorek została ogłoszona najgorętszą od momentu zbierania pomiarów, czyli 1947 roku. Jak podała francuska agencja meteorologiczna, średnia temperatura w całym kraju wyniosła 21,6 st. C - o 0,2 stopnia więcej niż poprzedni rekord. W kolejnych dniach w ciągu dnia synoptycy spodziewają się nawet 45-46 stopni Celsjusza.

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Upał zbiera także śmiertelne żniwo. W Carpentras na południu kraju zmarła dwójka małych dzieci, które zostały zostawione w rozgrzanym samochodzie. Z kolei w niedzielę w położonym na południu departamencie Gironde życie straciły trzy starsze osoby. Dramatycznie rośnie także liczba utonięć. Tylko od początku minionego weekendu we Francji utopiło się około 20 osób. Łącznie od 18 czerwca w ten sposób zginęło 40 ludzi - poinformował premier Sebastien Lecornu.

Szef francuskiego rządu zwołał we wtorek kolejną naradę międzyresortowego zespołu antykryzysowego. Z powodu ekstremalnej pogody część szkół w kraju odwołała zajęcia. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów wielu linii pociągów podmiejskich. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Obecna fala upałów nad Sekwaną jest porównywalna do tej z 2003 roku, kiedy w wyniku gorąca umarło ok. 15 tysięcy osób.

Carpentras we Francji - to tu doszło do tragedii Źródło zdjęcia: ENEX

Wieża Eiffla i Luwr otwarte krócej

Z powodu wyjątkowych upałów w Paryżu wieża Eiffla została zamknięta we wtorek po południu od godz. 16 - poinformował operator tego słynnego zabytku. Oznacza to, że już o godz. 12.15 zakończyło się wpuszczanie zwiedzających. Operator wieży Eiffla zapewnił, że jest zmuszony do dostosowania się do panujących upałów i że priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo zwiedzających. Przekazał też, że jest bardzo prawdopodobne, że również w środę godziny zwiedzania zostaną skrócone. Zwykle wieża Eiffla zamykana jest w sezonie po północy (o godzinie 00.45), a poza sezonem - o godz. 23.45. Odwiedza ją w ciągu roku około siedem milionów osób, z których 75 proc. to turyści zagraniczni.

Władze Luwru ogłosiły, że muzeum od najbliższej środy do soboty będzie otwarte tylko do godz. 16, a nie do godz. 18, jak zazwyczaj. Powodem są upały, które "sprawiają, że warunki zwiedzania i pracy są trudne w godzinach, gdy jest najgoręcej" - poinformowała dyrekcja muzeum. To właśnie pod koniec dnia nagromadzone od rana ciepło staje się najintensywniejsze, a wzmacnia to zagęszczenie osób zwiedzających - dodano w komunikacie. Dyrekcja muzeum - uważanego za najtłumniej odwiedzane na świecie - dodała, że zabytkowy gmach "nie jest wystarczająco dostosowany do zmian klimatycznych".

Upały we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YOAN VALAT

Duży upał także we Włoszech i w Wielkiej Brytanii

Z ekstremalnym upałem zmaga się także wiele innych krajów Starego Kontynentu. We Włoszech ministerstwo zdrowia wydało najwyższy alert przed skwarem dla 15 miast. W kraju prognozowane są także burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz silnym wiatrem. O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portalach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Upalnie jest też w Wielkiej Brytanii. Londyńczykom i turystom jest się dziś trudniej poruszać po stolicy. Poważne utrudnienia panują na trasie Linii Elżbiety dojeżdżającej na lotnisko Heathrow. To efekt nocnych podtopień w wyniku letniej burzy oraz późniejszego alarmu pożarowego. Firma Transport for London informuje, że pociągi Mildmay, linii kolejki naziemnej kursują rzadziej ze względu na środki ostrożności związane z upałami.

Według prognoz biura meteorologicznego Met Office w wielu miejscach jeszcze cieplej zrobi się w środę i czwartek. Temperatura odczuwalna może sięgnąć 43 stopni Celsjusza. Od środy dla południowej Anglii, w tym Londynu, południowo - wschodniej Walii i części Midlands biuro wydało czerwony alarm, który oznacza, że upał zagrozić może życiu. To drugi w historii przypadek wprowadzenia czerwonego alarmu. Według prognoz upały potrwają przynajmniej do końca tygodnia.

Operatorzy kolejowi Avanti i Chiltern Railways ostrzegli, że ze względu na upały część połączeń zostanie anulowanych.

- Kryzys klimatyczny popycha nas w stronę wyższych temperatur i zbliża do katastrofalnych punktów krytycznych (...). Londyn nie tylko wzywa. On się gotuje - powiedział na trwającym w stolicy Anglii London Climate Action Week sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Z kolei w Hiszpanii niemal cały kraj został objęty alarmami przed upałem. Szczególnie niebezpiecznie jest w niektórych częściach na południu i północy półwyspu Iberyjskiego. Między innymi w Kraju Basków przy granicy z Francją temperatura w ciągu dnia może sięgnąć 40 stopni Celsjusza.

Turyści w upalny dzień w Rzymie Źródło: Reuters

Ponad 40 stopni dla Niemiec

W Niemczech upały mają utrzymać się do końca tygodnia. Dotychczasowy rekord temperatury dla czerwca odnotowano 30 czerwca 2019 roku w Bernburgu w Saksonii-Anhalt, gdzie termometr wskazał 39,6 stopnia Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że ten najwyższy pomiar może zostać pobity w piątek lub w weekend. W niektórych miejscach kraju temperatura może wtedy przekroczyć 40 stopni Celsjusza, w tym w Berlinie, Dreźnie, Kolonii czy Frankfurcie nad Menem.

Służby ostrzegają przed zwiększonym prawdopodobieństwem pożarów lasów. Na czwartek w dużej części południa Niemiec prognozowany jest czwarty stopień w pięciostopniowej skali - oznacza on "wysokie zagrożenie. Dla części Brandenburgii oczekiwany jest nawet piąty stopień, czyli "bardzo wysokie zagrożenie".

Alarmy w Chorwacji. Nie tylko przed upałem

Widmo wysokich temperatur zagraża także innym europejskim krajom, nie tylko na zachodzie kontynentu. Na upały szykuje się Chorwacja. Do końca tego tygodnia i w pierwszej połowie przyszłego w kraju utrzymają się ponadprzeciętnie wysokie temperatury - poinformował we wtorek chorwacki Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny (DHMZ). Z powodu ekstremalnych upałów na środę wydano pomarańczowe ostrzeżenia, związane z ryzykiem wysokim, dla całego wybrzeża Adriatyku. DHMZ podkreślił, że temperatura będzie systematycznie rosnąć w najbliższych dniach w głębi lądu, gdzie od piątku odnotowywane będą temperatury przekraczające 35 stopni Celsjusza. Dlatego również tam obowiązywać będzie alarm pomarańczowy.

We wtorek i środę nadal możliwe są lokalne burze, a gdzieniegdzie także drobny grad. W upalne dni opady te mogą rozwijać się szybko i być intensywne. Od czwartku spodziewana jest bardziej stabilna, sucha i coraz cieplejsza pogoda, z bardzo niskim prawdopodobieństwem opadów i burz - podali meteorolodzy.

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