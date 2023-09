Rekord temperatury może paść we wrześniu. "Zdecydowanie coś jest nie tak"

Fala upałów nawiedziła Wielką Brytanię. Jest ona niezwykle późna jak na tę część Europy - brytyjska agencja meteorologiczna Met Office przewiduje, że w tym tygodniu zanotowany zostać może najcieplejszy dzień tego roku. W części kraju obowiązuje upałowy alert dla sektora opieki zdrowotnej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nad Anglię i Walię nadciągnęła fala upałów. We wtorek w niektórych regionach termometry wskazywały powyżej 30 stopni Celsjusza. Dla wielu osób taka wartość okazała się sporym zaskoczeniem - nieczęsto zdarza się ona bowiem we wrześniu.

Rekordy są zagrożone

Jak podała brytyjska krajowa agencja meteorologiczna Met Office, szczyt fali ciepła może przypaść na środę lub czwartek, kiedy to w południowej i południowo-wschodniej części Wysp Brytyjskich termometry mogą pokazać ponad 32 st. C. Jeden z tych dni może także stać się najcieplejszym jak do tej pory dniem 2023 roku - najwyższą od początku roku temperaturę 32,2 st. C zanotowano tam 10 czerwca.

Meteorolodzy dodali, że gorąco będzie nie tylko w dzień - w tym tygodniu Wielką Brytanię nawiedzą tropikalne noce. Najwyższa zanotowana minimalna temperatura w nocy we wrześniu to 21,7 st. C, a rekord ten może być zagrożony w środową i czwartkową noc.

- Nigdy nie doświadczyłem takiej temperatury na początku września - opowiadał agencji Reutera mieszkaniec położonego na wschodnim wybrzeżu Anglii miasta Margate. - To nie jest normalne, zdecydowanie coś jest nie tak.

Fala upałów w Wielkiej Brytanii Reuters

Ciśnienie i ciepłe powietrze

Jak wyjaśnił meteorolog Met Office Neil Armstrong, niezwykle wysoka temperatura jest związana z ośrodkiem wysokiego ciśnienia, który ulokowany jest na południowy wschód od Wielkiej Brytanii. Zapewnia on stabilne warunki atmosferyczne i wartości na termometrach znacznie wyższe niż średnia.

- Chociaż najwyższe temperatury spodziewane są na południu, fale upałów wystąpią w prawie całej Anglii i Walii, a w niektórych częściach Szkocji i Irlandii Północnej również może być nadzwyczaj ciepło - przekazał.

Meteorolog dodał, że aktywny sezon cyklonów tropikalnych na Atlantyku wypchnął północnoatlantycki prąd strumieniowy daleko na północ, umożliwiając zasysanie ciepłego powietrza nad kraj. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do większości meteorologicznego lata, kiedy to Wielka Brytania znajdowała się po drugiej stronie prądu, a aura była chłodniejsza i mniej stabilna.

Brytyjska Agencja ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego, która wydaje ostrzeżenia dla sektora zdrowia i opieki społecznej w Anglii, ogłosiła alert przed upałami, który oznacza ryzyko dla osób szczególnie narażonych na działanie ciepła.

Autor:as

Źródło: Reuters, Met Office