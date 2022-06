Kolejne upalne rekordy i setki tysięcy ludzi bez prądu

W środę w Stanach Zjednoczonych od Michigan po Florydę pobite zostały dzienne rekordy ciepła. Temperatura okazała się rekordowa w co najmniej 16 miastach. Najgoręcej było w Macon w Giorgii, gdzie termometry wskazały 39,4 st. C. Poprzedni rekord w tym mieście dla 15 czerwca wynosił o trzy stopnie mniej - podała Krajowa Służba Pogodowa (NWS).

Ludzie pozbawieni prądu

Szkoły zostały zmuszone do zmiany planów zajęć z powodu zbyt wysokiej temperatury. W Wisconsin, gdzie we wtorek na międzynarodowym lotnisku Mitchell w Milwaukee odnotowano 42,2 st. C, szkoły publiczne zwolniły uczniów wcześniej - podała CNN. Ponowie miały to zrobić w środę.