"To najgroźniejsza pogoda, z jaką mamy do czynienia"

Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) gorąco ma potrwać jeszcze kilka dni. W północno-wschodnich regionach kulminacja fali upałów przypadła na niedzielę, ale na południowym wschodzie gorąco utrzyma się także w tym tygodniu. Synoptycy ostrzegli, że w poniedziałek i wtorek temperatura może miejscami wzrosnąć do 43 st. C, a w nocy nie spadnie poniżej 26 st. C.