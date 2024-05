Temperatura sięgnęła 52 stopni w cieniu

Pakistan doświadcza ekstremalnej fali upałów. Temperatura na południu kraju wzrosła powyżej 52 stopni Celsjusza, co jest wartością bliską rekordu ciepła w skali całego kraju - podał tamtejszy departament meteorologiczny. Setki osób trafiają do szpitali z objawami udaru cieplnego.

52,2 stopnia Celsjusza odnotowano w poniedziałek w mieście Mohendżo Daro w prowincji Sindh - poinformował Pakistański Departament Meteorologiczny. To najwyższy jak dotąd odczyt w trwającym sezonie wiosenno-letnim i zbliżony do najwyższych wartości, jakie kiedykolwiek zostały zanotowane w tym mieście, a także w całym kraju, wynoszących odpowiednio 53,5 st. C i 54 st. C - zwraca uwagę Agencja Reutera.