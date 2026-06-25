Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni
Świat

Upały w Niemczech. Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach

|
Fala upałów w Europie
Upały w Niemczech
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK
Niemcy od kilku dni mierzą się z niezwykle wysoką temperaturą. W najbliższych dniach może ona sięgnąć nawet 40 stopni. Z powodu skwaru władze dwóch miast zaapelowały o niezapalanie zniczy na cmentarzach.

Fala upałów nawiedziła Europę Zachodnią. Gorące zwrotnikowe powietrze wdziera się już do krajów położonych w środkowej części naszego kontynentu. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia ma w wielu miejscach Niemiec oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu w historii kraju, który wynosi 39,6 st. C.

Z powodu skwaru władze niemieckich miasta Chociebuż (Brandenburgia) i Erfurt (Turyngia) zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed wybuchem pożarów. Zaapelowały do mieszkańców o wyrozumiałość i rozważenie innych form upamiętnienia zmarłych.

Z powodu wysokiej temperatury Poczdam skrócił godziny obsługi w części urzędu miasta.

>>> CZYTAJ: Upały w Europie. W Wielkiej Brytanii znów padł rekord

Przez skwar odwołano mecze

Związki piłki nożnej w kilku regionach Niemiec, między innymi w Bawarii i Berlinie, odwołały lub przełożyły dużą część meczów planowanych na najbliższą sobotę i niedzielę. To wtedy w wielu miejscach w kraju temperatura w ciągu dnia ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Berliński Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że rozegrane zostaną tylko mecze wciąż istotne dla rozstrzygnięcia awansów, spadków i mistrzostwa. Z kolei Bawarski Związek Piłki Nożnej (BFV) odwołał spotkania na szerszą skalę. Jego decyzja objęła w całym regionie niemal 4,4 tysięcy meczów juniorek i juniorów. Odwoływane są również inne zawody. Krajowy Związek Sportowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego przełożył na późniejszy termin młodzieżowe igrzyska sportowe w Neubrandenburgu, w których miało wziąć udział 2,2 tys. uczestników.

Rzeki schną

Skutki upału widać też na rzekach. Jak podał portal tagesschau, Łaba notuje z dnia na dzień coraz niższy poziom. W Dreźnie poziom wody w rzece spadł w czwartek w południe do zaledwie 64 centymetrów, przez co ograniczono ruch statków.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: PAP
Tagi:
UpałNiemcypogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
Prognoza
Dziwidło olbrzymie
Zobacz, jak rozkwita dziwidło olbrzymie z Wrocławia
Ciekawostki
Gorąco we Włoszech
W Wielkiej Brytanii kolejny rekord, w Holandii bardzo rzadki alert
Świat
Kamera termowizyjna pokazuje nagrzany grunt
Życie tutaj stanie się nie do zniesienia
Polska
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Upał
Już są alarmy przed upałem, ale to dopiero preludium
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Upał
W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW
Prognoza
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Prognoza
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
Świat
ren shutterstock_2550299877_1
Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy
Świat
upal lato shutterstock_62920009
Skwar trudny do zniesienia. Gdzie będzie najgoręcej
Prognoza
Upał w Polsce
"Takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat". Czy padną rekordy?
Polska
Grecja
Już wybuchają pożary. Aresztowania i zamknięta autostrada
Świat
Egzoplaneta TOI-912
Astronomowie odkryli planety lżejsze niż wata cukrowa
pies beagle AdobeStock_275656046
One też się męczą w czasie upału. Siedem rzeczy, o których warto pamiętać
Ciekawostki
upal wentylator shutterstock_2783579569_1
To zagrożenie czyha na nas także w upalne dni
Polska
Upały we Włoszech
Odwołane lekcje i pociągi. Padły rekordy, możliwe są kolejne
Świat
Upał
Piekielny żar w drodze do Polski. Tak będzie rosła temperatura
Prognoza
Saharyjskie powietrze wdziera się nad Polskę
Prognoza, która powinna nas niepokoić. Dlaczego żar zaleje Polskę
Arleta Unton-Pyziołek
Prognoza WMO na sierpień 2050
"Coś jest z naszym klimatem nie tak". Pokazuje to prognoza pogody na 2050 rok
Damian Dziugieł
Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"
TVN24
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
Świat
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Prognoza
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
Polska
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom