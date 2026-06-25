Świat Upały w Niemczech. Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach Oprac. Anna Bruszewska |

Upały w Niemczech Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

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Fala upałów nawiedziła Europę Zachodnią. Gorące zwrotnikowe powietrze wdziera się już do krajów położonych w środkowej części naszego kontynentu. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia ma w wielu miejscach Niemiec oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu w historii kraju, który wynosi 39,6 st. C.

Z powodu skwaru władze niemieckich miasta Chociebuż (Brandenburgia) i Erfurt (Turyngia) zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed wybuchem pożarów. Zaapelowały do mieszkańców o wyrozumiałość i rozważenie innych form upamiętnienia zmarłych.

Z powodu wysokiej temperatury Poczdam skrócił godziny obsługi w części urzędu miasta.

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Przez skwar odwołano mecze

Związki piłki nożnej w kilku regionach Niemiec, między innymi w Bawarii i Berlinie, odwołały lub przełożyły dużą część meczów planowanych na najbliższą sobotę i niedzielę. To wtedy w wielu miejscach w kraju temperatura w ciągu dnia ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Berliński Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że rozegrane zostaną tylko mecze wciąż istotne dla rozstrzygnięcia awansów, spadków i mistrzostwa. Z kolei Bawarski Związek Piłki Nożnej (BFV) odwołał spotkania na szerszą skalę. Jego decyzja objęła w całym regionie niemal 4,4 tysięcy meczów juniorek i juniorów. Odwoływane są również inne zawody. Krajowy Związek Sportowy Meklemburgii-Pomorza Przedniego przełożył na późniejszy termin młodzieżowe igrzyska sportowe w Neubrandenburgu, w których miało wziąć udział 2,2 tys. uczestników.

Rzeki schną

Skutki upału widać też na rzekach. Jak podał portal tagesschau, Łaba notuje z dnia na dzień coraz niższy poziom. W Dreźnie poziom wody w rzece spadł w czwartek w południe do zaledwie 64 centymetrów, przez co ograniczono ruch statków.

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