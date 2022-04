Ponad 40-stopniowe upały w Indiach. Specjalne oddziały w szpitalach, ograniczenia w dostawach prądu

Ekstremalne upały uprzykrzają życie mieszkańcom dużego obszaru Indii. Temperatura znacznie przekracza 40 stopni Celsjusza i tak ma być w ciągu najbliższych dni. W stanach najbardziej dotkniętych falą upałów wprowadzono ograniczenia w dostawach prądu. Czterogodzinne przerwy wprowadzono w fabrykach i obszarach wiejskich w stanie Gudźarat.

W stolicy Indii, Nowym Delhi, temperatura przez kilka ostatnich dni przekraczała 40 stopni Celsjusza. Według prognoz upały oscylujące wokół 44 st. C mają utrzymać się do niedzieli.

Jak podał na Twitterze Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) w czwartek w całym kraju zanotowano temperaturę maksymalną równą lub przekraczającą 43 st. C. W niektórych miejscach zbliżała się do 46 st. C.

Specjalne oddziały w szpitalach, wcześniejsze przerwy w szkołach

W północno-zachodnim stanie Gudźarat podjęto wyjątkowe środki w związku z zagrażającymi zdrowiu i życiu upałami. - Zaleciliśmy, aby szpitale utworzyły specjalne oddziały zajmujące się przypadkami udarów cieplnych i innymi chorobami związanymi z wysoką temperaturą - powiedział Manoj Aggarwal z władz medycznych stanu.

W Bengalu Zachodnim letnia przerwa od zajęć w szkołach rozpocznie się w przyszłym tygodniu, czyli tydzień wcześniej niż planowano.

Mieszkańcy próbują chłodzić się na różne sposoby. Spędzają czas na basenach, w parkach i innych zacienionych miejscach. W niektórych miejscach przy drogach ustawiono stoiska z wodą pitną. Pożądanym towarem stały się wentylatory.

Niedobory energii elektrycznej

W stanach najbardziej dotkniętych ekstremalnie wysoką temperaturą występują przerwy w dostawach prądu. W północno-zachodniej części stanu Radżastan wprowadzono czterogodzinne przerwy w dostawach prądu do fabryk. To co najmniej trzeci stan, gdzie w związku z upałami zdecydowano się ograniczyć działalność przemysłową. Z podobnymi ograniczeniami muszą liczyć się mieszkańcy obszarów wiejskich w tym stanie.

W najbliższych dniach przerwy w dostawach prądu mogą stać się jeszcze bardziej dokuczliwe. Jak zwraca uwagę agencja Reutera zapasy węgla w Indiach przed rozpoczęciem sezonu letniego są na najniższym poziomie od co najmniej dziewięciu lat.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną we wtorek wzrosło do rekordowo wysokiego poziomu, a według przewidywań w następnym miesięcu wzrośnie o 10 procent - poinformowało w tym tygodniu indyjskie ministerstwo energetyki. Z analizy indyjskiej firmy POSOCO (Power System Operation Corporation) wynika, że w pięciu stanach doszło do największych przerw w dostawach prądu od ponad sześciu lat.

