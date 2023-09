Pogoda w Hiszpanii cofa się o miesiąc

Nietypowo wysokie wartości, jak na początek jesieni, termometry w Hiszpanii wskazują od weekendu i to dopiero początek długiej fali gorąca. Według obecnych prognoz może ona potrwać do początku następnego tygodnia.

Jak w sierpniu

Jak podkreślił Del Campo, to temperatura typowa dla końca sierpnia, a nie końca września. Będzie od 5 do 10 st. C wyższa od normy dla tej pory roku.