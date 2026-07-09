Świat Tu czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów. Tysiące nadmiarowych zgonów Krzysztof Posytek |

W czerwcu Europa Zachodnia mierzyła się z falą upałów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN

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Jak wynika z raportu Copernicus Climate Change Service (C3S), instytucji badawczej Unii Europejskiej zajmującej się śledzeniem zmian klimatu, tegoroczny czerwiec był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Szósty miesiąc roku był cieplejszy tylko w 2024 roku.

Najcieplejszy czerwiec w historii Europy Zachodniej

W niektórych częściach świata tegoroczny czerwiec uplasował się nawet na pierwszej pozycji w rankingu najcieplejszych w historii. Mowa o Europie Zachodniej, którą pod koniec miesiąca nawiedziła fala skrajnych upałów. Według danych C3S średnia temperatura w czerwcu w Europie Zachodniej wyniosła 20,74 st. C i była o ponad trzy stopnie wyższa niż średnia dla lat 1991-2020.

W raporcie C3S wyjaśnił, że czerwcowa fala upałów nadeszła kilka tygodni po okresie wysokich temperatur w maju. Kolejna fala skwaru nadeszła niedługo później, bo już na początku lipca. W kilku krajach doszło do pobicia rekordów dla czerwca, a w niektórych - wszech czasów. Do tej drugiej grupy należy Polska - w niedzielę 28 czerwca w Słubicach zanotowano 40,5 st. C.

Tysiące nadmiarowych zgonów z powodu upałów

Wysoka temperatura przyczyniła się do wielu nadmiarowych zgonów w krajach Europy Zachodniej. Jak podał w czwartek Instytut Roberta Kocha (RKI), w Niemczech od początku roku odnotowano 5120 zgonów związanych z upałami. Do większości z nich doszło pod koniec czerwca, gdy wartości na termometrach sięgały 40 st. C.

Zgodnie z szacunkami RKI ponad cztery tysiące zgonów (więcej niż 80 procent) dotyczyło osób w wieku 75 lat i starszych. Zmarło więcej kobiet niż mężczyzn, choć jak zauważa RKI, w Niemczech kobiety stanowią większy odsetek osób w podeszłym wieku. Dla porównania, w pierwszej połowie 2025 roku w Niemczech zanotowano 560 zgonów związanych z upałami. W analogicznym okresie 2024 roku było ich 470, a w 2023 - 810.

Upalny dzień w Niemczech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Fala upałów z końca czerwca była śmiercionośna również w Belgii. Od 18 czerwca do 1 lipca krajowy instytut badawczy Sciensano odnotował 1747 zgonów związanych z upałami - najwięcej od momentu rozpoczęcia prowadzenia pomiarów. Standardowo w Belgii pod koniec czerwca stwierdza się dziennie 260 zgonów wynikających z wysokiej temperatury, ale w tym roku rejestrowano ich ponad dwa razy więcej. Najbardziej śmiercionośne były dwa dni - 27 i 28 czerwca, gdy z powodu skwaru zmarło ponad 600 osób.

Nie zanosi się na to, by w najbliższym czasie upały odpuściły Europie Zachodniej. W środę w Barcelonie termometry pokazały 40,7 st. C - to najwyższa temperatura w historii pomiarów, które rozpoczęto 112 lat temu.

Ponownie gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w czwartek w wielu miejscach zanotowano ponad 30 st. C. Upały znów zapanowały także we Francji, gdzie w piątek - jak ostrzega krajowa agencja meteorologiczna - może być miejscami ponad 40 st. C.