Świat Upały w Europie. W Wielkiej Brytanii znów padł rekord Franciszek Wajdzik |

Upał we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Tino Romano

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Czwartek to kolejny ekstremalnie gorący dzień w Europie Zachodniej. W wielu krajach obowiązują najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak oszacowała agencja prasowa AFP, w czwartek co najmniej 101 milionów Europejczyków doświadczy temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. To o siedem milionów więcej niż w środę.

Trwająca od wielu dni fala upałów zbiera śmiertelne żniwo. Zgony w wyniku skwaru odnotowano między innymi we Francji oraz Włoszech.

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Upały w Wielkiej Brytanii

Niezwykle gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę padł historyczny rekord ciepła dla czerwca. Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w miejscowości Wiggonholt położonej w hrabstwie West Sussex w Anglii termometry pokazały 35,8 stopnia Celsjusza. Na kolejny rekord nie trzeba było długo czekać, bo padł on dzień później. W czwartek w miejscowości Yeovilton, która znajduje się w hrabstwie Somerset, termometry pokazały 36,4 st. C. Jak podała Met Office, to najcieplejszy dzień czerwca w historii pomiarów.

Temperatures have reached 36.4°C at Yeovilton, provisionally making it the hottest June day on record, surpassing both the previous record set yesterday and the longstanding record from 1976 🌡️ pic.twitter.com/BS4omOTeyK — Met Office (@metoffice) June 25, 2026 Rozwiń

W czwartek z powodu upałów część uniwersytetów odwołała drzwi otwarte dla studentów. Wśród nich jest między innymi University College London, jedna z największych uczelni na Wyspach. "Prosimy o nieudawanie się na kampus w związku z tymi wydarzeniami. Podjęliśmy tę decyzję, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro naszych gości, studentów i pracowników. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisały władze uczelni.

Upały w Holandii

W czwartek Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wydał bardzo rzadkie czerwone - czyli najwyższego stopnia - alerty przed upałem. Alarmy obowiązują w prawie całym kraju z wyjątkiem północnych i południowych regionów. Jak napisali eksperci, temperatura wyniesie 32-37 st. C, a miejscami może sięgnąć nawet 40 st. C.

WEERALARM | Vrijdag geldt in een groot deel van Nederland code rood voor extreme hitte. In Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje.



📱 Bekijk de actuele waarschuwingen in de KNMI-app.

🔗 Volg de laatste ontwikkelingen via ons liveblog: https://t.co/uw87snfWgB pic.twitter.com/xCjnTJQbXt — KNMI (@KNMI) June 25, 2026 Rozwiń

Upały w Niemczech

Żar leje się z nieba w Niemczech. W czwartek temperatura maksymalna sięgnęła miejscami na południowym zachodzie kraju prawie 40 st. C. Również noce są bardzo ciepłe. Minionej wyrównany został rekord najcieplejszej nocy w historii pomiarów. Jak podała Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), w mieście Bad Bergzabern, które położone jest w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, temperatura nie spadła poniżej 26,2 st. C, czyli do poziomu rekordu z lipca 2019 roku. Dotychczasowym rekordzistą było wzgórze Weinbiet w Nadrenii-Palatynacie, gdzie 25 lipca 2019 roku temperatura wyniosła 26,2 st. C.

Temperatura maksymalna w Niemczech w czwartek 25.06 Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Dane DWD pokazują, że średnia liczba dni w roku z temperaturą powyżej 30 st. C w Niemczech wzrosła, a ogólny trend jest wyraźnie rosnący. Niemiecka agencja prasowa Dpa napisała, że fale upałów na całym świecie stały się intensywniejsze i bardziej prawdopodobne. Od piątku do niedzieli w wielu miejscach w Niemczech temperatura w ciągu dnia oscylować będzie wokół 40 st. C. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu temperatury w historii kraju, który wynosi 39,6 st. C. Pierwsze ochłodzenie może nadejść na początku przyszłego tygodnia. DWD prognozuje, że najpóźniej w niedzielę i niedzielny wieczór wyraźnie wzrośnie ryzyko gwałtownych burz. Dopiero potem zrobi się nieco chłodniej.

Upały we Włoszech

Jak poinformowały w środę włoskie media, upał na Półwyspie Apenińskim przyczynił się do śmierci czterech osób. Wśród nich jest dwóch rolników: 61-letni mężczyzna, który pracował w winnicy koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania na północy Włoch oraz 58-latek z okolic miasta Lodi w Lombardii. W tym regionie zmarł także 56-letni mężczyzna z miejscowości Garlasco koło Pawii, który zasłabł na cmentarzu z powodu upałów. Ofiarą skwaru padł także 57-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności znaleziony na jednym z placów w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca - zaznaczyły lokalne media.

W czwartek najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w 17 włoskich miastach. Jak podała włoska agencja Ansa, lokalne władze podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Wśród nich są między innymi zakazy prowadzenia prac budowlanych w określonych godzinach czy otwarcie klimatyzowanych schronisk w bibliotekach i muzeach.

Upały we Francji

We Francji najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne nadal obowiązują w 72 z 96 departamentów. W sumie czerwonymi alarmami przed skwarem objętych zostało ponad 51 milionów mieszkańców. AFP podkreśla, że z tej grupy około 5,6 miliona to osoby w wieku co najmniej 75 lat. Mer Paryża Emmanuel Gregoire powiedział w czwartek, że z powodu upałów w stolicy Francji wzrosła śmiertelność. Nie podał jednak żadnych danych, wyjaśniając, że to jest w kompetencji służb sanitarnych. W środę termometry w Paryżu pokazały 40,9 st. C - najwyższą temperaturę zanotowaną w czerwcu w tym mieście w historii pomiarów.

Upał we Francji Źródło: Reuters

Gregoire zaapelował do mieszkańców Paryża, by uważali na siebie, chronili się przed słońcem i nie wychodzili w godzinach, gdy będzie najgoręcej. - Wczoraj o 19.30 widziałem około 100 osób uprawiających jogging. Szczerze mówiąc, to nie jest odpowiedzialne - powiedział mer.

Upał we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Upały w Hiszpanii

Upał zbiera śmiertelne żniwo także w Hiszpanii. AFP przekazuje, że około 212 zgonów w tym kraju odnotowanych do niedzieli do środy może być powiązanych z trwającą falą gorąca. Takie wyliczenia przedstawił system monitoringu MoMo, który codziennie gromadzi statystyki zgonów w Hiszpanii i oblicza różnicę w śmiertelności, porównując ją z przewidywalnymi poziomami na podstawie danych historycznych.

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, wtorek, 23 czerwca był najcieplejszym dniem czerwca w tym kraju od 1950 roku. Synoptycy prognozują, że obecna fala upałów utrzyma się na Półwyspie Iberyjskim do końca miesiąca. W czwartek na północy Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed upałem.

ℹ️ RÉCORD DE CALOR | El martes 23 fue el día más cálido para un mes de junio en el conjunto de España desde, al menos, 1950.



➡️ En 2° lugar queda el día previo, el 22.



📈 Ola de calor extraordinaria, sobre todo en el norte peninsular, con varios días de temperaturas extremas. pic.twitter.com/Py9y0x0vyY — AEMET (@AEMET_Esp) June 24, 2026 Rozwiń