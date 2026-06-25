Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Upały w Europie. W Wielkiej Brytanii znów padł rekord

|
Gorąco we Włoszech
Upał we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Tino Romano
Upał rozlewa się po Europie. W wielu krajach obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia przed skwarem. W Holandii wydano czerwone alerty, a w Wielkiej Brytanii padł nowy rekord ciepła dla czerwca.

Czwartek to kolejny ekstremalnie gorący dzień w Europie Zachodniej. W wielu krajach obowiązują najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne. Jak oszacowała agencja prasowa AFP, w czwartek co najmniej 101 milionów Europejczyków doświadczy temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. To o siedem milionów więcej niż w środę.

Trwająca od wielu dni fala upałów zbiera śmiertelne żniwo. Zgony w wyniku skwaru odnotowano między innymi we Francji oraz Włoszech.

>>> CZYTAJ TAKŻE: W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW

Upały w Wielkiej Brytanii

Niezwykle gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę padł historyczny rekord ciepła dla czerwca. Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w miejscowości Wiggonholt położonej w hrabstwie West Sussex w Anglii termometry pokazały 35,8 stopnia Celsjusza. Na kolejny rekord nie trzeba było długo czekać, bo padł on dzień później. W czwartek w miejscowości Yeovilton, która znajduje się w hrabstwie Somerset, termometry pokazały 36,4 st. C. Jak podała Met Office, to najcieplejszy dzień czerwca w historii pomiarów.

W czwartek z powodu upałów część uniwersytetów odwołała drzwi otwarte dla studentów. Wśród nich jest między innymi University College London, jedna z największych uczelni na Wyspach. "Prosimy o nieudawanie się na kampus w związku z tymi wydarzeniami. Podjęliśmy tę decyzję, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro naszych gości, studentów i pracowników. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisały władze uczelni.

Upały w Holandii

W czwartek Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wydał bardzo rzadkie czerwone - czyli najwyższego stopnia - alerty przed upałem. Alarmy obowiązują w prawie całym kraju z wyjątkiem północnych i południowych regionów. Jak napisali eksperci, temperatura wyniesie 32-37 st. C, a miejscami może sięgnąć nawet 40 st. C.

Upały w Niemczech

Żar leje się z nieba w Niemczech. W czwartek temperatura maksymalna sięgnęła miejscami na południowym zachodzie kraju prawie 40 st. C. Również noce są bardzo ciepłe. Minionej wyrównany został rekord najcieplejszej nocy w historii pomiarów. Jak podała Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), w mieście Bad Bergzabern, które położone jest w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, temperatura nie spadła poniżej 26,2 st. C, czyli do poziomu rekordu z lipca 2019 roku. Dotychczasowym rekordzistą było wzgórze Weinbiet w Nadrenii-Palatynacie, gdzie 25 lipca 2019 roku temperatura wyniosła 26,2 st. C.

Temperatura maksymalna w Niemczech w czwartek 25.06
Temperatura maksymalna w Niemczech w czwartek 25.06
Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Dane DWD pokazują, że średnia liczba dni w roku z temperaturą powyżej 30 st. C w Niemczech wzrosła, a ogólny trend jest wyraźnie rosnący. Niemiecka agencja prasowa Dpa napisała, że fale upałów na całym świecie stały się intensywniejsze i bardziej prawdopodobne. Od piątku do niedzieli w wielu miejscach w Niemczech temperatura w ciągu dnia oscylować będzie wokół 40 st. C. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu temperatury w historii kraju, który wynosi 39,6 st. C. Pierwsze ochłodzenie może nadejść na początku przyszłego tygodnia. DWD prognozuje, że najpóźniej w niedzielę i niedzielny wieczór wyraźnie wzrośnie ryzyko gwałtownych burz. Dopiero potem zrobi się nieco chłodniej.

Upały we Włoszech

Jak poinformowały w środę włoskie media, upał na Półwyspie Apenińskim przyczynił się do śmierci czterech osób. Wśród nich jest dwóch rolników: 61-letni mężczyzna, który pracował w winnicy koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania na północy Włoch oraz 58-latek z okolic miasta Lodi w Lombardii. W tym regionie zmarł także 56-letni mężczyzna z miejscowości Garlasco koło Pawii, który zasłabł na cmentarzu z powodu upałów. Ofiarą skwaru padł także 57-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności znaleziony na jednym z placów w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca - zaznaczyły lokalne media.

W czwartek najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w 17 włoskich miastach. Jak podała włoska agencja Ansa, lokalne władze podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Wśród nich są między innymi zakazy prowadzenia prac budowlanych w określonych godzinach czy otwarcie klimatyzowanych schronisk w bibliotekach i muzeach.

"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Dowiedz się więcej:

"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"

Prognoza

Upały we Francji

We Francji najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne nadal obowiązują w 72 z 96 departamentów. W sumie czerwonymi alarmami przed skwarem objętych zostało ponad 51 milionów mieszkańców. AFP podkreśla, że z tej grupy około 5,6 miliona to osoby w wieku co najmniej 75 lat. Mer Paryża Emmanuel Gregoire powiedział w czwartek, że z powodu upałów w stolicy Francji wzrosła śmiertelność. Nie podał jednak żadnych danych, wyjaśniając, że to jest w kompetencji służb sanitarnych. W środę termometry w Paryżu pokazały 40,9 st. C - najwyższą temperaturę zanotowaną w czerwcu w tym mieście w historii pomiarów.

Klatka kluczowa-518983
Upał we Francji
Źródło: Reuters

Gregoire zaapelował do mieszkańców Paryża, by uważali na siebie, chronili się przed słońcem i nie wychodzili w godzinach, gdy będzie najgoręcej. - Wczoraj o 19.30 widziałem około 100 osób uprawiających jogging. Szczerze mówiąc, to nie jest odpowiedzialne - powiedział mer.

Upał we Francji
Upał we Francji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Upały w Hiszpanii

Upał zbiera śmiertelne żniwo także w Hiszpanii. AFP przekazuje, że około 212 zgonów w tym kraju odnotowanych do niedzieli do środy może być powiązanych z trwającą falą gorąca. Takie wyliczenia przedstawił system monitoringu MoMo, który codziennie gromadzi statystyki zgonów w Hiszpanii i oblicza różnicę w śmiertelności, porównując ją z przewidywalnymi poziomami na podstawie danych historycznych.

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, wtorek, 23 czerwca był najcieplejszym dniem czerwca w tym kraju od 1950 roku. Synoptycy prognozują, że obecna fala upałów utrzyma się na Półwyspie Iberyjskim do końca miesiąca. W czwartek na północy Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed upałem.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: BBC, Reuters, PAP, The Guardian, AEMET
Tagi:
UpałEuropapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dziwidło olbrzymie
Już dziś we Wrocławiu rozkwitnie dziwidło olbrzymie [TRANSMISJA]
Ciekawostki
Kamera termowizyjna pokazuje nagrzany grunt
Życie tutaj stanie się nie do zniesienia
Polska
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Upał
Już są alarmy przed upałem, ale to dopiero preludium
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Upał
W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW
Prognoza
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Nauka
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Prognoza
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
Świat
ren shutterstock_2550299877_1
Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy
Świat
upal lato shutterstock_62920009
Skwar trudny do zniesienia. Gdzie będzie najgoręcej
Prognoza
Upał w Polsce
"Takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat". Czy padną rekordy?
Polska
Grecja
Już wybuchają pożary. Aresztowania i zamknięta autostrada
Świat
Egzoplaneta TOI-912
Astronomowie odkryli planety lżejsze niż wata cukrowa
Nauka
pies beagle AdobeStock_275656046
One też się męczą w czasie upału. Siedem rzeczy, o których warto pamiętać
Ciekawostki
upal wentylator shutterstock_2783579569_1
To zagrożenie czyha na nas także w upalne dni
Polska
Upały we Włoszech
Odwołane lekcje i pociągi. Padły rekordy, możliwe są kolejne
Świat
Upał
Piekielny żar w drodze do Polski. Tak będzie rosła temperatura
Prognoza
Saharyjskie powietrze wdziera się nad Polskę
Prognoza, która powinna nas niepokoić. Dlaczego żar zaleje Polskę
Arleta Unton-Pyziołek
Prognoza WMO na sierpień 2050
"Coś jest z naszym klimatem nie tak". Pokazuje to prognoza pogody na 2050 rok
Damian Dziugieł
Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"
TVN24
slonce upal shutterstock_2469525397
U gospodarza mistrzostw świata zrobi się niezwykle gorąco
Świat
Piorun, burza, burze
Tu są w mocy czerwone alarmy
Prognoza
Ciepło, słonecznie
Co nas czeka, zanim nastanie piekło
Polska
Uważajmy na ulewy
"Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
Stalowa Wola
Zalało ulice, ZUS i hutę
Polska
Burza, chmury, deszcz
Trwa wędrówka burz
Polska
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom