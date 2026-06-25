Świat Upały w Europie. W Paryżu nie będzie można pić alkoholu w miejscach publicznych Franciszek Wajdzik |

Upał we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czwartek był kolejnym, bardzo gorącym dniem w Europie Zachodniej. W wielu krajach obowiązywały ostrzeżenia najwyższego stopnia przed skwarem.

>>> CZYTAJ TAKŻE: W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW

Upały we Francji

W czwartek w ponad połowie kraju termometry pokazały ponad 35 stopni Celsjusza. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, że obecna fala upałów jest bezprecedensowa. Tego dnia najgoręcej było w Beaulieu-sur-Layon w zachodniej Francji - termometry pokazały tam 43,2 st. C. W Paryżu było 40,2 st. C. Ponad 40 st. C odnotowano również w: Rouen, Rennes, Nantes, Caen i Tours.

W piątek w Paryżu, stolicy kraju, zostanie wprowadzony zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Tak władze chcą spróbować ograniczyć problemy zdrowotne wynikające z fali upałów, która ogarnęła kraj i znaczną część Europy.

- W czwartek wieczorem opublikuję dekret, który zakaże spożywania alkoholu w miejscach publicznych od południa w piątek. Jak wiadomo, picie alkoholu w palącym słońcu może mieć katastrofalne skutki - powiedział komendant paryskiej policji Patrice Faure w wywiadzie dla BFM TV.

W piątek w 61 departamentach będą obowiązywały ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem - zapowiedział urząd meteorologiczny Meteo France. Będzie to więc mniej niż w czwartek, gdy ostrzeżenie dotyczyło 72 departamentów. - Najgorętsze powietrze będzie stopniowo przesuwać się w kierunku wschodniej części kraju - poinformowały służby meteorologiczne. Jak dodały, od zachodu i wybrzeża Atlantyku następować będzie stopniowy spadek temperatur.

Gorąco we Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YOAN VALAT

Upały w Wielkiej Brytanii

Niezwykle gorąco jest w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę padł historyczny rekord ciepła dla czerwca. Jak podała brytyjska agencja meteorologiczna Met Office, w miejscowości Wiggonholt położonej w hrabstwie West Sussex w Anglii termometry pokazały 35,8 stopnia Celsjusza. Na kolejny rekord nie trzeba było długo czekać, bo padł on dzień później. W czwartek w Merryfield w hrabstwie Somerset termometry pokazały 36,7 st. C. Jak podała Met Office, to najcieplejszy dzień czerwca w historii pomiarów.

The UK provisionally set a new maximum temperature record for June for the second consecutive day, with 36.7°C reached at Merryfield, Somerset.



Wales also provisionally set a new maximum temperature record for June, with Northern Ireland equalling its previous record.



Get the… pic.twitter.com/d3WFdfgvhI — Met Office (@metoffice) June 25, 2026 Rozwiń

W czwartek z powodu upałów część uniwersytetów odwołała drzwi otwarte dla studentów. Wśród nich jest między innymi University College London, jedna z największych uczelni na Wyspach. "Prosimy o nieudawanie się na kampus w związku z tymi wydarzeniami. Podjęliśmy tę decyzję, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro naszych gości, studentów i pracowników. Przepraszamy za wszelkie niedogodności" - napisały władze uczelni.

Upały w Holandii

W Holandii po raz pierwszy w historii wydano najwyższy, czerwony alert pogodowy przed skwarem. Ostrzeżenia obejmują osiem z dwunastu prowincji. W głębi kraju temperatury mogą sięgnąć 36-40 st. C.

Alert wydany przez Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) obowiązuje od północy, w nocy ze środy na czwartek. Obejmuje: Brabancję Północną, Geldrię, Utrecht, Limburgię, Holandię Północną, Holandię Południową, Flevoland i Overijssel. W Zelandii, Fryzji, Groningen i Drenthe wprowadzono alert pomarańczowy, a na Wyspach Fryzyjskich - żółty.

Noc ze środy na czwartek była pierwszą tropikalną nocą w Holandii w tym roku - temperatury nie spadły poniżej 20 stopni. KNMI apeluje, by szukać ochłody, unikać forsownego wysiłku, pić wodę także bez uczucia pragnienia oraz zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci i zwierzęta. Instytut ostrzega przed ryzykiem odwodnienia, przegrzania i udaru cieplnego. W reakcji na falę upałów władze Amsterdamu otworzyły dwanaście tzw. koelteplekken - miejsc chłodu, w których mieszkańcy mogą schronić się przed wysokimi temperaturami. Jedno z nich działa w supermarkecie sieci Albert Heijn w dzielnicy Osdorp. Odwiedzający mogą tam odpocząć, napić się wody i skorzystać z drobnych przekąsek. Inicjatywa miejska, realizowana we współpracy z lokalnym oddziałem ochrony zdrowia GGD, ma pomóc przede wszystkim osobom starszym oraz mieszkańcom przegrzanych lokali.

WEERALARM | Vrijdag geldt in een groot deel van Nederland code rood voor extreme hitte. In Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje.



📱 Bekijk de actuele waarschuwingen in de KNMI-app.

🔗 Volg de laatste ontwikkelingen via ons liveblog: https://t.co/uw87snfWgB pic.twitter.com/xCjnTJQbXt — KNMI (@KNMI) June 25, 2026 Rozwiń

Upały w Niemczech

Żar leje się z nieba w Niemczech. W czwartek temperatura maksymalna sięgnęła miejscami na południowym zachodzie kraju prawie 40 st. C. Również noce są bardzo ciepłe. Minionej wyrównany został rekord najcieplejszej nocy w historii pomiarów. Jak podała Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD), w mieście Bad Bergzabern, które położone jest w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, temperatura nie spadła poniżej 26,2 st. C, czyli do poziomu rekordu z lipca 2019 roku. Dotychczasowym rekordzistą było wzgórze Weinbiet w Nadrenii-Palatynacie, gdzie 25 lipca 2019 roku temperatura wyniosła 26,2 st. C.

Temperatura maksymalna w Niemczech w czwartek 25.06 Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Dane DWD pokazują, że średnia liczba dni w roku z temperaturą powyżej 30 st. C w Niemczech wzrosła, a ogólny trend jest wyraźnie rosnący. Niemiecka agencja prasowa Dpa napisała, że fale upałów na całym świecie stały się intensywniejsze i bardziej prawdopodobne. Od piątku do niedzieli w wielu miejscach w Niemczech temperatura w ciągu dnia oscylować będzie wokół 40 st. C. Synoptycy przewidują, że pobity zostanie dotychczasowy rekord najwyższej odnotowanej w czerwcu temperatury w historii kraju, który wynosi 39,6 st. C. Pierwsze ochłodzenie może nadejść na początku przyszłego tygodnia. DWD prognozuje, że najpóźniej w niedzielę i niedzielny wieczór wyraźnie wzrośnie ryzyko gwałtownych burz. Dopiero potem zrobi się nieco chłodniej.

Upały w Szwajcarii

Szwajcarska służba meteorologiczna MeteoSwiss poinformowała w czwartek, że tego dnia odnotowano najwyższą temperaturę w czerwcu od kiedy prowadzone są pomiary - 38 st. C. Poprzedni rekord pochodził z 1947 r. i był o nieco ponad 1 st. C niższy. Rekordową temperaturę odnotowała stacja meteo w Bazylei, na północy kraju.

Upały we Włoszech

Jak poinformowały w środę włoskie media, upał na Półwyspie Apenińskim przyczynił się do śmierci czterech osób. Wśród nich jest dwóch rolników: 61-letni mężczyzna, który pracował w winnicy koło Piacenzy w regionie Emilia-Romania na północy Włoch oraz 58-latek z okolic miasta Lodi w Lombardii. W tym regionie zmarł także 56-letni mężczyzna z miejscowości Garlasco koło Pawii, który zasłabł na cmentarzu z powodu upałów. Ofiarą skwaru padł także 57-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności znaleziony na jednym z placów w centrum Neapolu. Również w tym przypadku wszystko wskazuje na zgon z powodu gorąca - zaznaczyły lokalne media.

W czwartek najwyższe ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują w 17 włoskich miastach. Jak podała włoska agencja Ansa, lokalne władze podejmują wiele działań mających na celu ograniczenie skutków fali upałów. Wśród nich są między innymi zakazy prowadzenia prac budowlanych w określonych godzinach czy otwarcie klimatyzowanych schronisk w bibliotekach i muzeach.

Upały w Hiszpanii

Upał zbiera śmiertelne żniwo także w Hiszpanii. AFP przekazuje, że około 212 zgonów w tym kraju odnotowanych od niedzieli do środy może być powiązanych z trwającą falą gorąca. Takie wyliczenia przedstawił system monitoringu MoMo, który codziennie gromadzi statystyki zgonów w Hiszpanii i oblicza różnicę w śmiertelności, porównując ją z przewidywalnymi poziomami na podstawie danych historycznych.

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, wtorek, 23 czerwca był najcieplejszym dniem czerwca w tym kraju od 1950 roku. Synoptycy prognozują, że obecna fala upałów utrzyma się na Półwyspie Iberyjskim do końca miesiąca. W czwartek na północy Hiszpanii obowiązują żółte alarmy przed upałem.

ℹ️ RÉCORD DE CALOR | El martes 23 fue el día más cálido para un mes de junio en el conjunto de España desde, al menos, 1950.



➡️ En 2° lugar queda el día previo, el 22.



📈 Ola de calor extraordinaria, sobre todo en el norte peninsular, con varios días de temperaturas extremas. pic.twitter.com/Py9y0x0vyY — AEMET (@AEMET_Esp) June 24, 2026 Rozwiń