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Świat

Ren odsłonił "kamienie głodu". "To przerażające"

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Ren odsłonił "kamienie głodu"
Niski poziom wody w Renie w Niemczech
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Poziom wody w wielu europejskich rzekach jest niepokojąco niski. Z powodu fali upałów i znikomych opadów niektóre cieki wodne zmieniają się nie do poznania. W Niemczech Ren odsłonił wrak łodzi rybackiej oraz tzw. "kamienie głodu".

W wyniku fali ekstremalnych upałów i braku opadów wiele krajów Starego Kontynentu zmaga się z suszą. Między innymi na Węgrzech i w Rumunii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju konieczne było ograniczenie prac elektrowni jądrowych. Z kolei na niemieckim Renie odnotowuje się historyczne rekordy niskiego stanu wody.

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Ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń

W wyniku suszy Ren odsłonił niewidziane na co dzień artefakty. W Neuss na zachodzie kraju w korycie rzeki można zobaczyć zatopioną w latach 90-tych XX wieku łódź rybacką. Jak informuje agencja prasowa Reuters, statek obecnie służy jako punkt ostrzegawczy przed niskim poziomem wody na rzece. Ostatni raz był widziany w 2022 roku również w trakcie fali ekstremalnych upałów. Z kolei na odcinku rzeki w mieście Kaub poziom wody we wtorek spadł do najniższego od XIX wieku, gdy rozpoczęto pomiary.

- Ostatni miesiąc był ekstremalny. To nie tylko chwilowe 40 stopni Celsjusza. Mamy ten upał już od ponad ośmiu tygodni. To przerażające - mówił jeden z mieszkańców Niemiec.

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W innych częściach kraju na Renie zaczęły się pojawiać tzw. "kamienie głodu". W minionych stuleciach lokalne społeczności tworzyły symboliczne rzeźby i zostawiały je w rzece, by ostrzec przyszłe pokolenia przed potencjalnym głodem związanym z suszą. Na początku sierpnia tego roku Ren odsłonił "kamienie głodu" w Wormacji, w południowo-wschodniej części kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. Podobne struktury w przeszłości znajdywano również na takich rzekach, jak Łaba, Drawa, czy Dunaj.

Źródło: Reuters
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Tagi:
NiemcyEuropasusza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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