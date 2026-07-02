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Świat

Płoną lasy we Francji. Wiatr roznosi ogień

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Fala pożarów we Francji
Walka z pożarami we Francji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Francja mierzy się z pożarami na południu kraju. Są one skutkiem ostatniej fali ekstremalnych upałów. Z powodu silnego wiatru ogień bardzo szybko zajmuje kolejne tereny. Niedaleko Cannes ewakuowano około dwa tysiące osób.

Po fali ekstremalnych upałów na południu Francji wybuchło kilka pożarów. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, dwa z nich mają miejsce niedaleko Marsylii. W ostatnich dniach temperatura powietrza w wielu miejscach kraju przekraczała 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzegała, że takie warunki doprowadzą do wysokiego ryzyka pożarowego.

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Ewakuacja na polach kempingowych

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w departamencie Aude przy granicy z Hiszpanią, gdzie płonie około 900 hektarów lasów i łąk. Z żywiołem walczy ponad 800 strażaków. Skuteczną akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, który roznosi płomienie na kolejne obszary. Strażacy walczą także z pożarem niedaleko miejscowości Rognac, niedaleko portu lotniczego w Marsylii. Wcześniej udało im się opanować ogień rozprzestrzeniający się w gminie Lancon-Provence. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, nad okolicą unosił się ostry zapach dymu, a piloci co najmniej jednego samolotu lądującego w Marsylii uspokajali pasażerów, że zapach ten nie pochodzi z ich maszyn.

Z kolei w środę z powodu wybuchu pożaru lasu w mieście Frejus w departamencie Var, leżącym około 20 kilometrów od popularnego wśród turystów Cannes, ewakuowano około dwa tysiące osób z sześciu pól kempingowych. Na czas walki z ogniem konieczne było zamknięcie jednej z głównych dróg departamentu.

Według prognoz kolejny tydzień we Francji może przynieść nową falę upałów. Szacuje się, że w ostatnich dniach w wyniku gorąca w tym kraju mogło zginąć około tysiąca osób.

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Tagi:
FrancjapożarUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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