Świat Upały w Europie. Najcieplejszy dzień tego lata mógł tu jeszcze nie nastąpić Agnieszka Stradecka |

Gorący czwartek w Atenach Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Po kilku chłodniejszych dniach piątek ma przynieść w Polsce chwilowy wzrost temperatury. W południowych regionach kraju termometry mają pokazać do 29-30 stopni Celsjusza. Napływ gorącego powietrza odczują także mieszkańcy innych krajów Europy.

Włochy. Skwar podzieli kraj

We Włoszech to już piąta fala upałów w tym roku. Lokalny nadawca Rai News podał, że piątek może być najcieplejszym dniem tego lata - na wschodzie Sycylii prognozowana jest temperatura rzędu 44-45 st. C. Podobne wartości pokazać mają termometry na Sardynii, a w Rzymie może być nawet 39 st. C.

Z tego powodu w dziewięciu dużych miastach wydano czerwony alarm ostrzegający przed gorącem. Obowiązuje on w Bari, Cagliari, Campobasso, Katanii, Latinie, Mesynie, Palermo, Reggio di Calabria i Rzymie. Meteorolodzy ostrzegli także przed "supertropikalnymi" nocami - miejscami przez całą noc może być ponad 25 stopni, co utrudni odpoczynek. Według prognoz w weekend gorąco przemieści się nieco na południe, a pogoda podzieli Włochy. We Florencji i Rzymie temperatura odczuwalnie spadnie, ale na południu skwar ma się utrzymywać nawet do pierwszych dni września.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia

Słowenia. Niebo przykurzone pyłem

W Słowenii ostatnie dni przyniosły dość niestabilną pogodę i silne opady deszczu. Jak podał portal N1 Info, w piątek najcieplejszym miejscem ma być południowy region Biała Kraina, gdzie temperatura sięgnąć ma do 37 st. C. Upałom towarzyszyć ma pył z Sahary. Jak przekazał meteorolog Urban Zagar ze Słoweńskiej Agencji Ochrony Środowiska, jego stężenie zaczęło wzrastać już w czwartek.

- Będzie silnie wiało z południowego zachodu, przez co pył saharyjski z Afryki przeniesie się w nasze rejony - wyjaśnił w rozmowie z N1. Jak dodał, część pyłu może dotrzeć do ziemi, ale większość powinna pozostać w wyższych warstwach atmosfery.

🌬 Slovenijo prehaja puščavski prah. Modelski izračuni kažejo, da se bo danes zadrževal predvsem v višinah. Jutri pa pričakujemo povišane ravni delcev PM10 tudi pri tleh.



⚠ Priporočamo spremljanje urnih ravni delcev:https://t.co/l2E8NESy6a pic.twitter.com/nmefkgSg7I — ARSO vreme (@meteoSI) August 27, 2026 Rozwiń

Grecja. Służby w gotowości

Z upalną aurą mierzy się też Grecja. Jak podał portal Iefimerida, szczyt fali gorąca przypadł tam na środę, gdy w południowej części kraju na termometrach pojawiły się wartości rzędu 39 st. C. W czwartek służby ochrony ludności pozostawały w stanie najwyższej gotowości ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe, szczególnie w rejonie Morza Egejskiego, na Krecie i Eubei oraz w Attyce.

Krajowa służba meteorologiczna poinformowała, że od piątku temperatury zaczną spadać, wciąż będzie jednak gorąco, bo lokalnie nawet do 34 st. C. Lekkiemu ochłodzeniu towarzyszyć mają silne podmuchy wiatru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejne zagrożenie na granicy. Nowe jezioro zaczyna się przelewać