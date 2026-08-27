Upały w Europie. Najcieplejszy dzień tego lata mógł tu jeszcze nie nastąpić
Po kilku chłodniejszych dniach piątek ma przynieść w Polsce chwilowy wzrost temperatury. W południowych regionach kraju termometry mają pokazać do 29-30 stopni Celsjusza. Napływ gorącego powietrza odczują także mieszkańcy innych krajów Europy.
Włochy. Skwar podzieli kraj
We Włoszech to już piąta fala upałów w tym roku. Lokalny nadawca Rai News podał, że piątek może być najcieplejszym dniem tego lata - na wschodzie Sycylii prognozowana jest temperatura rzędu 44-45 st. C. Podobne wartości pokazać mają termometry na Sardynii, a w Rzymie może być nawet 39 st. C.
Z tego powodu w dziewięciu dużych miastach wydano czerwony alarm ostrzegający przed gorącem. Obowiązuje on w Bari, Cagliari, Campobasso, Katanii, Latinie, Mesynie, Palermo, Reggio di Calabria i Rzymie. Meteorolodzy ostrzegli także przed "supertropikalnymi" nocami - miejscami przez całą noc może być ponad 25 stopni, co utrudni odpoczynek. Według prognoz w weekend gorąco przemieści się nieco na południe, a pogoda podzieli Włochy. We Florencji i Rzymie temperatura odczuwalnie spadnie, ale na południu skwar ma się utrzymywać nawet do pierwszych dni września.
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Słowenia. Niebo przykurzone pyłem
W Słowenii ostatnie dni przyniosły dość niestabilną pogodę i silne opady deszczu. Jak podał portal N1 Info, w piątek najcieplejszym miejscem ma być południowy region Biała Kraina, gdzie temperatura sięgnąć ma do 37 st. C. Upałom towarzyszyć ma pył z Sahary. Jak przekazał meteorolog Urban Zagar ze Słoweńskiej Agencji Ochrony Środowiska, jego stężenie zaczęło wzrastać już w czwartek.
- Będzie silnie wiało z południowego zachodu, przez co pył saharyjski z Afryki przeniesie się w nasze rejony - wyjaśnił w rozmowie z N1. Jak dodał, część pyłu może dotrzeć do ziemi, ale większość powinna pozostać w wyższych warstwach atmosfery.
Grecja. Służby w gotowości
Z upalną aurą mierzy się też Grecja. Jak podał portal Iefimerida, szczyt fali gorąca przypadł tam na środę, gdy w południowej części kraju na termometrach pojawiły się wartości rzędu 39 st. C. W czwartek służby ochrony ludności pozostawały w stanie najwyższej gotowości ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe, szczególnie w rejonie Morza Egejskiego, na Krecie i Eubei oraz w Attyce.
Krajowa służba meteorologiczna poinformowała, że od piątku temperatury zaczną spadać, wciąż będzie jednak gorąco, bo lokalnie nawet do 34 st. C. Lekkiemu ochłodzeniu towarzyszyć mają silne podmuchy wiatru.