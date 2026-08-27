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Upały w Europie. Najcieplejszy dzień tego lata mógł tu jeszcze nie nastąpić

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Gorący czwartek w Atenach
Gorący czwartek w Atenach
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Południowa Europa przygotowuje się na ostatnie sierpniowe uderzenie upału. Na Sycylii piątek może przynieść wzrost temperatury do 45 stopni Celsjusza, dlatego w największych miastach wyspy wydano czerwone alarmy. Nad Słowenię gorąco napłynie w towarzystwie afrykańskiego pyłu.

Po kilku chłodniejszych dniach piątek ma przynieść w Polsce chwilowy wzrost temperatury. W południowych regionach kraju termometry mają pokazać do 29-30 stopni Celsjusza. Napływ gorącego powietrza odczują także mieszkańcy innych krajów Europy.

Włochy. Skwar podzieli kraj

We Włoszech to już piąta fala upałów w tym roku. Lokalny nadawca Rai News podał, że piątek może być najcieplejszym dniem tego lata - na wschodzie Sycylii prognozowana jest temperatura rzędu 44-45 st. C. Podobne wartości pokazać mają termometry na Sardynii, a w Rzymie może być nawet 39 st. C.

Z tego powodu w dziewięciu dużych miastach wydano czerwony alarm ostrzegający przed gorącem. Obowiązuje on w Bari, Cagliari, Campobasso, Katanii, Latinie, Mesynie, Palermo, Reggio di Calabria i Rzymie. Meteorolodzy ostrzegli także przed "supertropikalnymi" nocami - miejscami przez całą noc może być ponad 25 stopni, co utrudni odpoczynek. Według prognoz w weekend gorąco przemieści się nieco na południe, a pogoda podzieli Włochy. We Florencji i Rzymie temperatura odczuwalnie spadnie, ale na południu skwar ma się utrzymywać nawet do pierwszych dni września.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia

Słowenia. Niebo przykurzone pyłem

W Słowenii ostatnie dni przyniosły dość niestabilną pogodę i silne opady deszczu. Jak podał portal N1 Info, w piątek najcieplejszym miejscem ma być południowy region Biała Kraina, gdzie temperatura sięgnąć ma do 37 st. C. Upałom towarzyszyć ma pył z Sahary. Jak przekazał meteorolog Urban Zagar ze Słoweńskiej Agencji Ochrony Środowiska, jego stężenie zaczęło wzrastać już w czwartek.

- Będzie silnie wiało z południowego zachodu, przez co pył saharyjski z Afryki przeniesie się w nasze rejony - wyjaśnił w rozmowie z N1. Jak dodał, część pyłu może dotrzeć do ziemi, ale większość powinna pozostać w wyższych warstwach atmosfery.

Grecja. Służby w gotowości

Z upalną aurą mierzy się też Grecja. Jak podał portal Iefimerida, szczyt fali gorąca przypadł tam na środę, gdy w południowej części kraju na termometrach pojawiły się wartości rzędu 39 st. C. W czwartek służby ochrony ludności pozostawały w stanie najwyższej gotowości ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe, szczególnie w rejonie Morza Egejskiego, na Krecie i Eubei oraz w Attyce.

Krajowa służba meteorologiczna poinformowała, że od piątku temperatury zaczną spadać, wciąż będzie jednak gorąco, bo lokalnie nawet do 34 st. C. Lekkiemu ochłodzeniu towarzyszyć mają silne podmuchy wiatru.

Źródło: Rai News, Iefimerida, Ekathimerini, N1 Info
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Tagi:
WłochyGrecjaUpałSłowenia
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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