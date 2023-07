Europa się smaży. "Jesteśmy już na nieznanym terytorium"

Nowa fala gorąca dotarła na początku tego tygodnia do krajów południowej Europy. Temperatura we Włoszech ma przekroczyć znacznie 40 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) poinformowała, że fala upałów w niektórych częściach basenu Morza Śródziemnego od połowy tygodnia jeszcze się nasili i może potrwać do sierpnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Gorące powietrze płynące znad Afryki i ekstremalne upały dotykają znaczną część południowej Europy. Jak powiedziała meteorolog Rebekah Sherwin z brytyjskiej służby Met Office, obecne upały na południu kontynentu przekraczają średnią o 10-15 stopni Celsjusza.

"Prognozuje się, że upały nasilą się od połowy tygodnia w niektórych częściach rejonu Morza Śródziemnego, w tym w Grecji i Turcji" - poinformowała w poniedziałek Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Dodała, że kontynuacja upałów "w sierpniu jest prawdopodobna".

Rekordowe upały w Europie

WMO przekazała, że na półkuli północnej ustanowione zostały nowe rekordy ciepła, a kolejne mogą jeszcze paść. Organizacja podkreśliła w swoim komunikacie, że fale upałów należą do najbardziej śmiercionośnych naturalnych zagrożeń, a każdego roku na skutek bardzo wysokiej temperatury powietrza umierają tysiące ludzi.

"Jesteśmy na nieznanym terytorium"

Jak powiedział Carlo Buontempo z unijnego programu Copernicus Climate Change Service (C3S), zgodnie z przewidywaniami naukowców fale upałów stają się coraz częstsze.

- Jesteśmy już na całkowicie nieznanym terytorium. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w naszej historii - stwierdził Buontempo.

Jak napisał na Twitterze dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, "w wielu częściach świata przewiduje się, że poniedziałek będzie najcieplejszym dniem w historii pomiarów. (..) Fale upałów zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Kryzys klimatyczny to nie ostrzeżenie, to się dzieje. Wzywam światowych przywódców do działania teraz" - zaznaczył szef WHO.

Na początku miesiąca amerykańskie Narodowe Centra Prognoz Środowiskowych (National Centers for Environmental Prediction) poinformowały, że czwartek, 7 lipca, był najgorętszym dniem w historii pomiarów w skali świata. Średnia globalna temperatura osiągnęła 17,23 st. C. Poprzedni rekord odnotowano zaledwie kilka dni wcześniej, bo we wtorek. Wówczas temperatura wyniosła 17,18 st. C.

Tegoroczny czerwiec okazał się najcieplejszym czerwcem na Ziemi, odkąd prowadzi się pomiary. Temperatura była o 0,5 stopnia Celsjusza wyższa, niż wskazywała średnia wieloletnia dla tego miesiąca.

Uderzenie gorąca we Włoszech, możliwe 47 stopni

Nie Wieczne, ale Piekielne Miasto - tak włoska i zagraniczna prasa pisze w tych dniach o Rzymie, w którym od wielu dni panuje rekordowa i stale rosnąca temperatura. Ma ona sięgnąć 43 stopni Celsjusza. W stolicy Włoch sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo zwiedzają ją dziesiątki tysięcy turystów, którzy w zatłoczonych zabytkowych rejonach muszą mierzyć się z dotkliwym skwarem, jaki napłynął wraz z kolejnym afrykańskim antycyklonem.

We Włoszech na ten tydzień zapowiadane jest kulminacyjne uderzenie fali upałów. Największe gorąco prognozowane jest dla Sycylii, Sardynii i w Apulii, gdzie wypoczywają setki tysięcy turystów. W rejonie Cagliari na Sardynii ma być 47 st. C, w Syrakuzach, Agrigento i koło Enny na Sycylii oraz w Foggii w Apulii - 44-45 stopni

Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Europie, to 48,8 stopnia na Sycylii w sierpniu 2021 r. - przypomniała agencja Reutera.

Upał we Włoszech PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

W poniedziałek najwyższy, czerwony stopień alertu obowiązuje w 17 miastach Italii. We wtorek alert taki, na mocy decyzji włoskiego ministerstwa zdrowia, obowiązywać będzie w 20 miastach: Rzymie, Ankonie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Cagliari, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latinie, Mesynie, Neapolu, Palermo, Perugii, Pescarze, Rieti, Trieście, Wenecji, Weronie i Viterbo. W środę liczba miast objętych czerwonym alertem wzrośnie do 23, co będzie rekordem. Lista powiększy się o Bari, Katanię, Civitavecchię i Turyn, ale już bez Bolzano. - Obecne warunki klimatyczne stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla dzieci, osób starszych i chorych - ostrzega resort zdrowia.

Upał we Włoszech PAP/EPA/LUCA ZENNARO

Upał we Włoszech PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Trzecia fala upałów w Hiszpanii

Kolejna, trzecia tego lata fala upałów w poniedziałek opanowała Hiszpanię. Najgoręcej ma być w centrum kraju. W dolinie rzeki Gwadalkiwir temperatura może przekroczyć 42 st. C, a miejscowo osiągnąć nawet 44 stopnie - ostrzegła krajowa instytucja meteorologiczna AEMET. Najwyższą temperaturę w Hiszpanii odnotowano w 1995 roku, kiedy na lotniskach w Kordobie i Sewilli słupek rtęci sięgnął 46,6 stopnia C.

Upał w Hiszpanii PAP/EPA/ANGELES VISDOMINE

Upał w Hiszpanii PAP/EPA/MARISCAL

Alerty we Francji

Siedem departamentów zostało objętych alertem pogodowym z powodu fali upałów prognozowanej na wtorek we Francji. Temperatura ma sięgać w niektórych miejscach 40 st. C. Ostrzeżenia dotyczą departamentów: Wschodnie Pireneje, Vaucluse, Var, Alpy Górnej Prowansji, Alpy Nadmorskie, Górna Korsyka i Korsyka Południowa.

Agencja Meteo-France ostrzega również osoby starsze, dzieci i chorych, aby zachowały szczególną ostrożność w czasie upałów.

Upał we Francji PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Upał w Chorwacji spowodował deformację torów, wykoleił się pociąg

Rekordowo wysoka temperatura w Chorwacji doprowadziła do deformacji torów kolejowych i wypadnięcia z nich trzech wagonów pociągu towarowego - poinformowała w poniedziałek telewizja HRT. Do wykolejenia pociągu doszło w okolicach wsi Velika Ludina w centralnej Chorwacji w niedzielę wieczorem. W związku z wypadkiem odcinek torów został wyłączony z ruchu towarowego i pasażerskiego. Przywrócenia ruchu oczekuje się w ciągu najbliższych trzech dni. Badający wypadek eksperci utrzymują, że gdyby przez ten odcinek przejeżdżał pociąg osobowy, mógłby z łatwością wypaść z torów. W związku z upałami w całej Chorwacji - z wyjątkiem jednego regionu, gdzie obowiązuje alert czerwony - w mocy jest pomarańczowy alert pogodowy. Władze apelują o ostrożność i w miarę możliwości unikanie długiego przebywania na zewnątrz.

Upał w Chorwacji PAP/EPA/ANTONIO BAT

W Grecji zamknięto Akropol

Pod koniec ubiegłego tygodnia z powodu ekstremalnego upału ministerstwo kultury Grecji co najmniej dwa razy zamknęło Akropol dla zwiedzających. Temperatura przekraczała 40 st. C. Zamknięto również kilka parków. Fala upałów znacznie zwiększyła ryzyko pożarów, odwołano też niektóre imprezy, które miały odbyć się w sobotę w Atenach.

Długie kolejki na Akropol PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Sekretariat Generalny Ochrony Ludności zarządził stan gotowości na terenie całego kraju, by umożliwić szybką reakcję na problemy, które może spowodować gorąco.

Temperatura w Rumunii w poniedziałek osiągnęła 40 st. C. W jednym z serbskich miast zmierzono 38 stopni, a w siedmiu temperatura doszła do 37 stopni.

Upał w Rumunii PAP/EPA/Robert Ghement

Upał w Serbii PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Upał w Niemczech PAP/EPA/FILIP SINGER

Niezwykłe gorąco nawiedziło również naszych sąsiadów. W sobotę w Czechach było blisko 40 stopni Celsjusza.

Autor:ps

Źródło: WMO, Reuters, PAP, tvnmeteo.pl