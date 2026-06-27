Świat Historyczne wartości w Niemczech i Czechach. Jeden rekord po drugim Matylda Dziechcińska |

Upał w Pradze Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FADI YOUSEF

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W sobotę Polska zmagała się z niebezpiecznymi dla zdrowia upałami, a to nie koniec fali skwaru. W niedzielę temperatura maksymalna na zachodzie kraju może wynieść lokalnie nawet do 42 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie słupki rtęci wskażą wartości od 34 stopni, natomiast w centrum około 38 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 29 do 32 stopni. Skwar dotknął także inne kraje Starego Kontynentu.

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Niemcy. Drugi rekordowy dzień z rzędu

Jak wynika ze wstępnych danych Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), w Niemczech w sobotę odnotowano nowy rekord temperatury wszech czasów wynoszący 41,5 st. C. Rekordowo wysoką wartość odnotowano w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie w sobotę około godziny 16.30. Poprzedni rekord, 41,3 st. C., padł dzień wcześniej w Saarbruecken na południowym zachodzie kraju.

Gorąco spowodowało poważne utrudnienia komunikacyjne. Na autostradzie A2 pod Berlinem w dwóch miejscach pękł beton, co wymusiło zamknięcie trasy i przekierowanie samochodów na objazdy. Deutsche Bahn i inni przewoźnicy kolejowi odradzali podróże i odwołali część połączeń.

Upalny dzień w Berlinie Źródło: Reuters

Rekord wszech czasów w Czechach

Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CHMU) przekazał, że w sobotnie popołudnie w kraju padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,8 st. C. Dotychczasowy rekord wynosił 40,4 st. C i został odnotowany 20 sierpnia 2012 roku. "Na 20 stacjach dziś było po prostu najgoręcej od początku ich pomiarów" - przekazali meteorolodzy.

Według prognoz upały mają nasilić się w niedzielę w regionach położonych wzdłuż rzek Łaba i Ohrza, a także na południowym wschodzie i w środkowej części kraju. Naukowcy z CHMU uważają, że w nadchodzących dniach świeżo ustanowiony rekord może zostać ponownie pobity.

🌡️ Dnešní teploty v zesilujícím přílivu velmi teplého vzduchu vystoupaly rekordně vysoko. Naměřili jsme nejčastěji mezi 34 až 39 °C, v dolním Poohří a Polabí se teploty výjimečně přehouply i přes 40 °C. Zatím vůbec nejvyšší maximum naměřila stanice Doksany, a to 40,8 °C.… pic.twitter.com/V4vtt5BF3x — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 27, 2026 Rozwiń

Czerwcowe rekordy w Danii

Jak podał duński instytut meteorologiczny (DMI), w duńskim Oedum odnotowano w sobotę po południu 37 stopni Celsjusza, co jest najwyższą temperaturą dla czerwca w historii krajowych pomiarów. Dotychczasowy rekord czerwcowego ciepła dla Danii wynosił 36,4 stopnia Celsjusza i padł w 1975 roku w Holstebro na zachodzie kraju.

Wcześniej służby informowały, że z piątku na sobotę odnotowały najcieplejszą czerwcową noc w historii pomiarów. W Nordby na wyspie Fanoe, w południowo-zachodniej Danii, nocna temperatura wyniosła 22,5 stopnia. Poprzedni rekord, 22,4 stopnie, odnotowano w Sandvig na Zelandii w 1917 roku, a także w Roenne w Bornholmie w 2022 roku.

Skwar w innych częściach Europy

Na Węgrzech w sobotę termometry wskazały powyżej 30 stopni, ale w nadchodzących dniach prognozuje się temperaturę maksymalną powyżej 40 stopni. Węgierski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju, a dla znacznej części centralnych Węgier, w tym Budapesztu, wystosowano czerwone alerty najwyższego zagrożenia pogodowego. W centrum Budapesztu turyści mogą schłodzić się dzięki kurtynie wodnej przed budynkiem parlamentu.

Węgry podczas upału Źródło: Reuters

We Francji trwająca fala upałów przyniosła ze sobą niespotykane wcześniej wysokie temperatury zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Agencja Meteo France ogłosiła, że czerwony, najwyższy alert pogodowy zostanie odwołany dopiero w niedzielę wieczorem. Nadal obowiązuje on w 37 departamentach. Oznacza to, że lokalne temperatury wciąż mogą sięgać nawet 40-42 stopni. Spadek temperatury mieszkańcy Francji odczują dopiero przed świtem oraz w niedzielny poranek.

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Redagowała ast