Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Historyczne wartości w Niemczech i Czechach. Jeden rekord po drugim

|
Kobieta skrywa się w cieniu przed upałem, Praga
Upał w Pradze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FADI YOUSEF
Europa mierzy się z falą wysokich temperatur. W niektórych miejscach na kontynencie w sobotę doszło do pobicia historycznych rekordów. Jak ostrzegają agencje meteorologiczne, Stary Kontynent jest uwięziony pod kopułą ciepła, co może skutkować kolejnymi rekordami.

W sobotę Polska zmagała się z niebezpiecznymi dla zdrowia upałami, a to nie koniec fali skwaru. W niedzielę temperatura maksymalna na zachodzie kraju może wynieść lokalnie nawet do 42 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie słupki rtęci wskażą wartości od 34 stopni, natomiast w centrum około 38 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - od 29 do 32 stopni. Skwar dotknął także inne kraje Starego Kontynentu.

CZYTAJ TEŻ: Co po upale? W prognozie widać superkomórki burzowe

Niemcy. Drugi rekordowy dzień z rzędu

Jak wynika ze wstępnych danych Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), w Niemczech w sobotę odnotowano nowy rekord temperatury wszech czasów wynoszący 41,5 st. C. Rekordowo wysoką wartość odnotowano w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie w sobotę około godziny 16.30. Poprzedni rekord, 41,3 st. C., padł dzień wcześniej w Saarbruecken na południowym zachodzie kraju.

Gorąco spowodowało poważne utrudnienia komunikacyjne. Na autostradzie A2 pod Berlinem w dwóch miejscach pękł beton, co wymusiło zamknięcie trasy i przekierowanie samochodów na objazdy. Deutsche Bahn i inni przewoźnicy kolejowi odradzali podróże i odwołali część połączeń.

Klatka kluczowa-522922
Upalny dzień w Berlinie
Źródło: Reuters

Rekord wszech czasów w Czechach

Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CHMU) przekazał, że w sobotnie popołudnie w kraju padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,8 st. C. Dotychczasowy rekord wynosił 40,4 st. C i został odnotowany 20 sierpnia 2012 roku. "Na 20 stacjach dziś było po prostu najgoręcej od początku ich pomiarów" - przekazali meteorolodzy.

Według prognoz upały mają nasilić się w niedzielę w regionach położonych wzdłuż rzek Łaba i Ohrza, a także na południowym wschodzie i w środkowej części kraju. Naukowcy z CHMU uważają, że w nadchodzących dniach świeżo ustanowiony rekord może zostać ponownie pobity.

Czerwcowe rekordy w Danii

Jak podał duński instytut meteorologiczny (DMI), w duńskim Oedum odnotowano w sobotę po południu 37 stopni Celsjusza, co jest najwyższą temperaturą dla czerwca w historii krajowych pomiarów. Dotychczasowy rekord czerwcowego ciepła dla Danii wynosił 36,4 stopnia Celsjusza i padł w 1975 roku w Holstebro na zachodzie kraju.

Wcześniej służby informowały, że z piątku na sobotę odnotowały najcieplejszą czerwcową noc w historii pomiarów. W Nordby na wyspie Fanoe, w południowo-zachodniej Danii, nocna temperatura wyniosła 22,5 stopnia. Poprzedni rekord, 22,4 stopnie, odnotowano w Sandvig na Zelandii w 1917 roku, a także w Roenne w Bornholmie w 2022 roku.

Skwar w innych częściach Europy

Na Węgrzech w sobotę termometry wskazały powyżej 30 stopni, ale w nadchodzących dniach prognozuje się temperaturę maksymalną powyżej 40 stopni. Węgierski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju, a dla znacznej części centralnych Węgier, w tym Budapesztu, wystosowano czerwone alerty najwyższego zagrożenia pogodowego. W centrum Budapesztu turyści mogą schłodzić się dzięki kurtynie wodnej przed budynkiem parlamentu.

Klatka kluczowa-522940
Węgry podczas upału
Źródło: Reuters

We Francji trwająca fala upałów przyniosła ze sobą niespotykane wcześniej wysokie temperatury zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Agencja Meteo France ogłosiła, że czerwony, najwyższy alert pogodowy zostanie odwołany dopiero w niedzielę wieczorem. Nadal obowiązuje on w 37 departamentach. Oznacza to, że lokalne temperatury wciąż mogą sięgać nawet 40-42 stopni. Spadek temperatury mieszkańcy Francji odczują dopiero przed świtem oraz w niedzielny poranek.

CZYTAJ TEŻ: Upały w Europie. 193 miliony ludzi kontra 35-stopniowy skwar

Redagowała ast

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
TVN24
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
Źródło: PAP, Reuters
Tagi:
PolskaFrancjaNiemcyDaniaCzechyUpał
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Słubice latem
Padł rekord temperatury czerwca w Polsce
Polska
Burze nad Polską, Krotoszyn (Wielkopolskie)
Co po upale? W prognozie widać superkomórki burzowe
Polska
Kobieta schładza się przy Fontannie Panteonu, Rzym
Europa pod kopułą gorąca. Upał objął setki tysięcy ludzi
Świat
Tak nagrzewają się miasta
Tutaj upał najbardziej daje się we znaki. Pokazuje to kamera termowizyjna
Polska
slonce upal shutterstock_2469525397
Ogromna spiekota. Czerwone alarmy poszerzone
Prognoza
Kurtyna wodna na Rynku Głównym w upalny dzień w Krakowie
"Ewidentny sygnał alarmowy" w czasie upałów. Na co uważać?
Polska
Mężczyzna schładza się przy zraszaczu, Paryż, Francja
Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć
Świat
opalanie krem filtr shutterstock_2144157169_1
Co zrobić po oparzeniu słonecznym? Specjalistka radzi
Ciekawostki
Słońce, upał
"Unikaj wysiłku fizycznego"
Polska
Upalnie, gorąco
Jak długo żar będzie płynąć do Polski. Mapy
Prognoza
Skwar w Perpignan w południowej Francji
Historyczne gorąco. W Niemczech padł rekord wszech czasów
Świat
Ulewy, burze, deszcz
Na horyzoncie załamanie pogody
Polska
Gorąca aura w Kopenhadze, 26.06
Skandynawia zaczyna się smażyć
Świat
25.06.2026, Krakow. Rynek podczas fali upalow w Krakowie
"Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest"
Polska
upał lato gorąco
Ogromny skwar. Tu alarmy mają mieć najwyższy stopień
Polska
Upały we Francji
Szpitale nie dają rady, kolejne ofiary śmiertelne utonięć
Świat
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Jest alert RCB
Polska
Akcje ratownicze w Caracas, Wenezuela
Ponad 200 zabitych, kilka tysięcy rannych. Ofiar może być znacznie więcej
Świat
Jezioro w Chłopowie
"Ratunku!" - słyszymy na filmach. W rzeczywistości jest inaczej
RAPORT TVN24.PL
Dziwidło olbrzymie
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
Ciekawostki
Upał
"To będzie piekło, jakiego nikt z żyjących nie doświadczył"
Prognoza
Gorąco we Francji
Zakazują alkoholu w miejscach publicznych. Przez upał
Świat
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
Prognoza
Fala upałów w Europie
Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach w Niemczech
Świat
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Nauka
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom