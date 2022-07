Burmistrz Londynu: od II wojny światowej strażacy nie mieli tak pracowitego dnia

We wtorek w Wielkiej Brytanii padł rekord najwyższej temperatury w historii pomiarów Po raz pierwszy temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Dokładnie 40,3 C zmierzono we wsi Coningsby w angielskim hrabstwie Lincolnshire. W londyńskim parku St. James's Park i na lotnisku Heathrow temperatura sięgnęła 40,2 st. C.