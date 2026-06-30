Świat Tu zmierza ekstremalny upał. "Dbajmy o siebie nawzajem" Franciszek Wajdzik |

Upalna aura w Portugalii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: EPA

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Od wielu dni Stary Kontynent zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce padły historyczne rekordy ciepła. Niezwykle gorąca aura jest związana z kopułą ciepła, czyli wyżem, który trzyma rozgrzane powietrze przy ziemi. Układ przesunął się na wschód, co sprowadza upał do takich krajów, jak Austria, Węgry czy Ukraina. W poniedziałek na Słowacji odnotowano najgorętszy dzień w historii pomiarów. W miejscowości Turna nad Bodvou przy granicy z Węgrami termometry pokazały 41 stopni Celsjusza, o 0,7 st. C więcej od rekordu z 2007 roku.

We wtorek upalnie będzie też w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia.

"Nadchodzą dwa najgorsze dni fali upałów"

Według prognoz ECMWF, czyli Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, we wtorek temperatura może wynieść na Węgrzech nawet 40 stopni Celsjusza. O ostrożność w związku z niebezpieczną pogodą zaapelował premier Peter Magyar. "Przed nami dwa najgorsze dni fali upałów. Pokażmy, że potrafimy się w pełni zjednoczyć jako naród! Dbajmy o siebie nawzajem" - napisał w poniedziałek szef węgierskiego rządu.

A hőség legnehezebb két napja következik. Mutassuk meg, hogy képesek vagyunk a teljes nemzeti összefogásra! Nyíljon meg minden hűtött helyiség, figyeljünk egymásra! — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 29, 2026 Rozwiń

Niezwykle gorąco ma być także w Rumunii, Serbii, Austrii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Lokalne agencje meteorologiczne wydały w tych krajach czerwone ostrzeżenia. Władze zaleciły mieszkańcom, by ci nie opuszczali swoich domów w trakcie najgorętszej pory dnia. Upalna aura ma dotknąć pogrążoną w wojnie z Rosją Ukrainę. - Po zakończeniu misji pojazd bardzo się nagrzewa. Temperatura w środku może być naprawdę wysoka - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters starszy sierżant batalionu czołgów 65. samodzielnej brygady zmechanizowanej, który nie podał swojego imienia i nazwiska.

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Chorwacja. Otworzono schroniska dla osób w kryzysie bezdomności

W związku z upałami władze chorwackiej Rijeki otworzyły specjalne schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. Placówki mają oferować im schronienie w ciągu dnia, a także posiłki i napoje. Jak wynika z danych chorwackiego Państwowego Instytutu Hydrometeorologicznego (DHMZ), we wtorek czerwone ostrzeżenie przed upałem obowiązuje między innymi w Osijeku, Zagrzebiu i Kninie. Z kolei w Rijece, Splicie i Dubrowniku alert ten utrzyma się także w środę.

Ekstremalny upał w Portugalii i Hiszpanii

Upał nie opuścił Portugalii i części Hiszpanii. Instytuty meteorologiczne w tych krajach wydały ostrzeżenia przed upalną aurą. Według prognoz w czwartek termometry w portugalskim dystrykcie Evora na południu kraju mogą pokazać nawet 43 stopnie Celsjusza. - Czeka nas bardzo trudny tydzień, jeśli chodzi o temperaturę. W większości kraju wyniesie ona około 40 stopni Celsjusza - powiedziała portugalska meteorolożka Patricia Marques. Eksperci wskazują, że ekstremalny upał wystąpi między innymi w regionach położonych na wybrzeżu, gdzie zwykle nie panuje tak gorąca aura.

#Tempo: De 29/06 a 5/07 prevemos subida significativa da temperatura a partir de 4ª, 01/7, com valores superiores a 40°C no Ribatejo e interior Alentejano. Noites tropicais em grande parte do território (>20°C). Provável nova onda de calor no Continente👉 https://t.co/E1IeLN4HnY pic.twitter.com/WHxIqZV6CZ — IPMA (@ipma_pt) June 26, 2026 Rozwiń