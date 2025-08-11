Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Francja przygotowuje się na apogeum trwającej fali upałów. W poniedziałek w części kraju termometry pokażą ponad 40 stopni Celsjusza. 41 departamentów zostało objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami przed skwarem.

W poniedziałek nastąpi kulminacja trwające we Francji fali upałów. Temperatura na południu kraju ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza - poinformowali meteorolodzy z Meteo France. W Tuluzie termometry pokażą nawet 41 st. C, w Bordeaux - 40 st. C, a w Montpellier - 39 st. C.

W 12 departamentach wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed skwarem. Ponadto 42 departamenty zostały objęte pomarańczowymi ostrzeżeniami przed upałami. Jak donoszą lokalne media, nawet w zwykle chłodniejszej Bretanii na termometrach ma być aż 36 st. C.

To już kolejna fala gorąca

Zdaniem ekspertów z Meteo France wysoka temperatura utrzyma się co najmniej do połowy tygodnia, co może stanowić poważne wyzwanie dla mieszkańców oraz służb.

To nie pierwsza taka fala gorąca w tym roku. Poprzednia miała miejsce na przełomie czerwca i lipca, kiedy to w wielu departamentach obowiązywał czerwony, najwyższy stopień ostrzeżeń. Wówczas temperatura w niektórych miejscach sięgała 41 st. C. W Paryżu z powodu spiekoty zamknięto na pewien czas dla zwiedzających szczyt wieży Eiffla.

Drugi największy pożar w historii kraju

Tegoroczna fala upałów znowu stawia francuskie służby w stanie pełnej gotowości wobec niespotykanego gorąca i związanych z nim zagrożeń, takich jak wybuchy pożarów na obszarach leśnych i wiejskich. W ubiegłym tygodniu na południu Francji, w departamencie Aude, wybuchł pożar, który został oceniony przez eksperta ds. pożarów lasów i klimatycznych, Iliana Moundiba, jako drugi co do wielkości w historii tego kraju. Ogień strawił kilkanaście tysięcy hektarów ziemi, w tym 800-900 hektarów winnic.

Pożar udało się opanować w czwartek. Wpisuje się on w rosnącą skalę zagrożeń związanych z suszą i wysokimi temperaturami, które sprzyjają występowaniu podobnych klęsk żywiołowych we Francji, Europie i na całym świecie.

Natura unicestwiona przez ogień Reuters

