Świat

"Kopuła ciepła" nad Hiszpanią. Prawie 40 stopni

W Hiszpanii zapanowała bardziej letnia niż wiosenna aura. W piątek temperatura sięgnęła prawie 40 stopni Celsjusza. W wielu regionach kraju gorąco będzie przez wiele dni. Wydano ostrzeżenia przed upałem.

Gorące, zwrotnikowe powietrze napłynęło nad Półwysep Iberyjski. W Hiszpanii zapanowała bardziej letnia niż wiosenna aura. W piątek w mieście Badajoz, które położone jest na zachodzie kraju, temperatura maksymalna sięgnęła 38 stopni Celsjusza. W Sewilli, a także w mieście Andujar termometry pokazały 37 st. C. W mieście Oviedo, stolicy Asturii, odnotowano najcieplejszy 22 maja w historii.

- W Asturii upał daje się we znaki, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale słońce zawsze poprawia humor - powiedział mieszkaniec tego regionu.

"Kopuła ciepła" nad Hiszpanią

Skąd takie ciepło? Jak podają lokalne media, wszystko za sprawą antycyklonu, czyli wyżu, który zamknął nad Hiszpanią gorące powietrze. Zjawisko to nazywane jest "kopułą ciepła".

- Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska ze względu na jego intensywność, zasięg i czas trwania - powiedział w rozmowie z hiszpańskim portalem Heraldo Francisco Martin, ekspert z Meteored, serwisu meteorologicznego. Dodał, że to dość wyjątkowa sytuacja, która prawdopodobnie utrzyma się aż do początku czerwca. 

Jak zauważył ekspert, średnia temperatura powietrza będzie w kolejnych dniach wyższa od normy wieloletniej o 5-15 stopni w zależności od obszaru. - Jest upalnie, jest to odczuwalne. Temperatury są bardzo wysokie, typowe dla lata - powiedział Francisco Martin. Przekazał też, że nie tylko w dzień temperatury będą wysokie, ale także i w nocy. Według niego miejscami noce mogą być tropikalne, co oznacza, że temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 st. C. - Będzie trudno zasnąć, zwłaszcza w regionie Estremadury, na południowym zachodzie półwyspu, w dolinie rzeki Ebro, a także w niektórych częściach Galicji - mówił.

Temperatura maksymalna w piątek 22 maja w Hiszpanii
Wydano ostrzeżenia przed upałem

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Alarmy obowiązują na północy i zachodzie kraju. Z komunikatu wynika, że temperatura maksymalna może sięgnąć 34-36 st. C, a miejscami nawet 38 st. C.

Źródło: ENEX, Heraldo, eltiempo
Anna Bruszewska
