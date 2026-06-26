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Skandynawia zaczyna się smażyć. Duńska Gwardia Królewska zdjęła futrzane czapki

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Bogdan Chojnicki mówi o upałach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: RITZAU SCANPIX
Upały dotarły do Skandynawii. W Szwecji w weekend prawdopodobnie pobity zostanie termiczny rekord kraju. Upały dają się we znaki także w Danii. Duńska Gwardia Królewska zrezygnowała z zakładania tradycyjnych, niedźwiedzich czapek.

Fala upałów, która utrzymuje się nad Europą, dotarła także do Skandynawii. Szwedzki instytut meteorologiczny SMHI wydał pomarańczowe ostrzeżenia dla regionów Skania, Blekinge, Kalmar oraz Kronoberg. Niewykluczone, że w weekend pobity zostanie rekord temperatury z 1947 roku, gdy w miejscowości Malilla zanotowano 38 stopni Celsjusza.

- W północno-wschodniej Skanii w sobotę lub niedzielę temperatura może osiągnąć szwedzki rekord ciepła, wynoszący 38 stopni - powiedziała Magdalena Folestad, meteorolog z SMHI.

Upały. Zakaz pobierania wody

W południowej Szwecji odwołano regionalne połączenia kolejowe w obawie o stan nagrzanej infrastruktury. Prawdopodobnie to wysokie temperatury przyczyniły się do odkształcenia szyn i wykolejenia się w czwartek pociągu towarowego między Goeteborgiem a Sztokholmem. Zakłócenia na tej linii dla pociągów pasażerskich mają potrwać kilka dni.

Szwedzki Urząd Transportu powołał sztab kryzysowy do monitorowania sytuacji na drogach. Służby mają posypywać piaskiem roztapiający się asfalt oraz naprawiać szkody.

Z powodu ekstremalnie niskiego poziomu wody w rzekach i jeziorach w całej Skanii lokalne władze wprowadziły zakaz czerpania wody bez odpowiedniego zezwolenia. Decyzję uzasadniały ryzykiem całkowitego wysuszenia niektórych siedlisk, co mogłoby zniszczyć całe ekosystemy.

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Bez czapek z niedźwiedzia

Skwar dotarł również do Danii, gdzie w piątek na południu kraju termometry pokazały 31,8 st. C. Gorąco było także na wyspie Bornholm, gdzie w Roenne zanotowano 31,7 st. C. Portal dr.dk podał, że był to jak dotąd najcieplejszy dzień w roku, a w sobotę termometry mogą lokalnie pokazać ponad 35 stopni.

Gorąco spowodowało poważne utrudnienia na drogach. Duńska Dyrekcja Dróg ogłosiła tymczasowy zakaz ruchu dla najcięższych pojazdów. Przez upał asfalt staje się tak miękki, że bardzo ciężki pojazd może go odkształcić. W Kopenhadze żołnierze duńskiej Gwardii Królewskiej, strzegący Pałacu Amalienborg, zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy.

Żołnierze duńskiej Gwardii Królewskiej przez upał zdjęli czapki ze skóry niedźwiedzia
Żołnierze duńskiej Gwardii Królewskiej przez upał zdjęli czapki ze skóry niedźwiedzia
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Mads Claus Rasmussen
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Tagi:
DaniaSzwecjaUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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