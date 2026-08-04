Świat Upał. W Europie pada rekord za rekordem. Skwar nie odpuszcza

Upalny dzień na plażach miejskich w Alicante Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: EPA

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Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i fali pożarów. W Niemczech poziom wody w Renie w mieście Kaub spadł we wtorek do najniższego poziomu od XIX wieku, gdy rozpoczęto pomiary. Równie trudna sytuacja panuje na Dunaju - na Węgrzech i w Rumunii konieczne było ograniczenie pracy elektrowni jądrowych.

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Pierwsze takie ostrzeżenie

Jak podały włoskie władze, w czwartek w 27 największych miastach kraju obowiązywać będzie najwyższy, czerwony stopień alarmu przed skwarem. Ministerstwo zdrowia zwróciło uwagę, że to pierwszy raz, kiedy zdecydowano się na taki krok od wprowadzenia monitoringu temperatur. W wielu regionach Włoch przekraczają one bowiem 40 stopni Celsjusza.

W rozmowie z agencją ANSA eksperci z organizacji pozarządowej Legambiente wyjaśnili, że upały są szczególnie groźne w miastach. Wśród najbardziej narażonych na działanie słońca powierzchni jest asfalt - przy warunkach, jakie panują obecnie we Włoszech, osiąga on średnią temperaturę rzędu 52 st. C, a maksymalnie może nagrzewać się nawet do ponad 62 st. C.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) wydała ostrzeżenie przed upałami. W środkowej i południowej części Niemiec termometry w najbliższych dniach mają wskazywać od 35 do 38 st. C, na północy kraju od 27 do 32 st. C, a na wybrzeżu - maksymalnie 30 st. C.

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Za nami rekordowe godziny

Lokalnie padały także rekordy temperatur. Na stacji w wiedeńskiej dzielnicy Stammersdorf termometry pokazały we wtorek 40,8 st. C. Jeśli wartość ta zostanie oficjalnie potwierdzona, będzie to nowy rekord temperatury dla Austrii. Stolica Słowacji, Bratysława, odnotowała natomiast we wtorek wartość 40,6 st. C, najwyższą w historii pomiarów dla miasta. Rekord padł w dzielnicy Koliba.

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zahoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 st. C. W sąsiednich Czechach, w Bystrzycy pod Hostynem w rejonie Kromieryża, minimalnie było 27,9 st. C.

Upalny dzień w czeskiej Pradze, 4.08.2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Lipiec też był rekordowy

Francuskie władze podały, że miniony lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Od tamtego czasu nigdy nie było w lipcu takich upałów i prawie nigdy takiej suszy - przekazano. Średnia temperatura dla miesiąca wynosiła 24,9 st. C - oznacza to, że został pobity rekord średniej temperatury z sierpnia 2003 roku, kiedy to wynosiła ona 24,8 st. C.

Synoptycy przypomnieli, że w szczytowym momencie fali upałów, 12 lipca, 37 departamentów zostało objętych czerwonym alertem przed falą upałów, z kolei 46 departamentów otrzymało pomarańczowy alert. W lipcu bieżącego roku nad Francję nadciągnęły dwie fale upałów. Pierwsza w dniach 4-19 lipca, a druga, wciąż trwająca, rozpoczęła się 28 lipca.