Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Upał. W Europie pada rekord za rekordem. Skwar nie odpuszcza

epa13149666
Upalny dzień na plażach miejskich w Alicante
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: EPA
Upał męczy Europę. W wielu krajach obowiązują ostrzeżenia przed gorącem i padają rekordy, a z prognoz wynika, że nadchodzące dni przyniosą jeszcze wyższe temperatury. Lokalnie nawet noce nie przynoszą wytchnienia.

Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i fali pożarów. W Niemczech poziom wody w Renie w mieście Kaub spadł we wtorek do najniższego poziomu od XIX wieku, gdy rozpoczęto pomiary. Równie trudna sytuacja panuje na Dunaju - na Węgrzech i w Rumunii konieczne było ograniczenie pracy elektrowni jądrowych.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ścieżka upału na mapach. "Prawdziwy ewenement"

Pierwsze takie ostrzeżenie

Jak podały włoskie władze, w czwartek w 27 największych miastach kraju obowiązywać będzie najwyższy, czerwony stopień alarmu przed skwarem. Ministerstwo zdrowia zwróciło uwagę, że to pierwszy raz, kiedy zdecydowano się na taki krok od wprowadzenia monitoringu temperatur. W wielu regionach Włoch przekraczają one bowiem 40 stopni Celsjusza.

W rozmowie z agencją ANSA eksperci z organizacji pozarządowej Legambiente wyjaśnili, że upały są szczególnie groźne w miastach. Wśród najbardziej narażonych na działanie słońca powierzchni jest asfalt - przy warunkach, jakie panują obecnie we Włoszech, osiąga on średnią temperaturę rzędu 52 st. C, a maksymalnie może nagrzewać się nawet do ponad 62 st. C.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) wydała ostrzeżenie przed upałami. W środkowej i południowej części Niemiec termometry w najbliższych dniach mają wskazywać od 35 do 38 st. C, na północy kraju od 27 do 32 st. C, a na wybrzeżu - maksymalnie 30 st. C.

>>> CZYTAJ TEŻ: Termometry mogą pokazać 41 stopni Celsjusza. "Zrobi się jak w kotle"

Za nami rekordowe godziny

Lokalnie padały także rekordy temperatur. Na stacji w wiedeńskiej dzielnicy Stammersdorf termometry pokazały we wtorek 40,8 st. C. Jeśli wartość ta zostanie oficjalnie potwierdzona, będzie to nowy rekord temperatury dla Austrii. Stolica Słowacji, Bratysława, odnotowała natomiast we wtorek wartość 40,6 st. C, najwyższą w historii pomiarów dla miasta. Rekord padł w dzielnicy Koliba.

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zahoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 st. C. W sąsiednich Czechach, w Bystrzycy pod Hostynem w rejonie Kromieryża, minimalnie było 27,9 st. C.

Upalny dzień w czeskiej Pradze, 4.08.2026
Upalny dzień w czeskiej Pradze, 4.08.2026
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Lipiec też był rekordowy

Francuskie władze podały, że miniony lipiec był najcieplejszym w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Od tamtego czasu nigdy nie było w lipcu takich upałów i prawie nigdy takiej suszy - przekazano. Średnia temperatura dla miesiąca wynosiła 24,9 st. C - oznacza to, że został pobity rekord średniej temperatury z sierpnia 2003 roku, kiedy to wynosiła ona 24,8 st. C.

Synoptycy przypomnieli, że w szczytowym momencie fali upałów, 12 lipca, 37 departamentów zostało objętych czerwonym alertem przed falą upałów, z kolei 46 departamentów otrzymało pomarańczowy alert. W lipcu bieżącego roku nad Francję nadciągnęły dwie fale upałów. Pierwsza w dniach 4-19 lipca, a druga, wciąż trwająca, rozpoczęła się 28 lipca.

Źródło: PAP, Meteo France, ANSA, GeoSphere Austria, sme.sk
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
EuropaUpałWłochyNiemcyFrancjaAustriaSłowacjaCzechy
Czytaj także:
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Kolejna strefa burz wkracza nad kraj
Pogoda
Trzęsienie ziemi w Pizie
Trzęsienie ziemi w Toskanii. "Jakby ciężarówka uderzyła w budynek"
Świat
Upał w Polsce
Tak skwar będzie szedł przez Polskę. Możliwe 40 stopni i więcej
Polska
Upał, skwar, gorąco, Warszawa
Czerwone alarmy dla kolejnych obszarów
Prognoza
Symulacja pożaru lasu
Co się dzieje z lasem w czasie pożaru
Polska
Burza, RCB
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Upał w Korei Południowej
Takiego alarmu jeszcze tu nie było
Świat
Zdjęcie zrobione przy pomocy drona ukazuje pogożelisko po pożarze lasu w Limburgii, Holandia
Ewakuowano uczestników kempingu. Płonie rezerwat przyrody
Świat
Upał, prognoza IMGW
Tu termometry mogą pokazać 41 stopni Celsjusza. Mapy IMGW
Polska
Burza nad Ursynowem
Burzowa noc na Waszych zdjęciach
Polska
Noc, burza
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 100 km/h
Prognoza
Grad w Łodzi
Burza nad Łodzią. "Sporo tego gradu spadło"
Polska
Ogromne zniszczenia w Grecji
Kolejne ewakuacje. "To okropne uczucie"
Świat
kran, kropla, woda, ogród, susza
Była wielka rzeka, jest rzeczka. Susza taka, że w nocy nie mają wody
Polska
Klin gorąca
Ekstremalny upał, a potem diametralna zmiana pogody
Prognoza
Możliwe są ulewy
Alert RCB dla pięciu powiatów. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Strażacy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie
Ponad 140 nieletnich zatrzymanych w związku z pożarami
Świat
Konie uciekające przed ogniem niedaleko miasta Megara
Biegły w panice, za nimi szalał pożar. Nagranie
Świat
Polscy strażacy podczas działań w okolicy Avili w Hiszpanii
Polacy walczą z ogniem w Hiszpanii. "To jest po prostu mgnienie oka"
Świat
Jeden z pożarów w rejonie Spokane w stanie Waszyngton
Ogień wdarł się do miasta. "Tak wyglądają strefy wojenne"
Świat
Upał, lato, noc
Skwar powróci i prędko nie odpuści. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Chiny walczą ze skutkami powodzi
Tajfun dawno przeszedł, wciąż walczą z powodziami
Świat
Upał, słońce, gorąco, skwar, żar, nawodnienie
Na rekord gorąca czekaliśmy 105 lat. "Znów może zostać pobity"
Prognoza
Tatry, burza
Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują po górach
Prognoza
Dwa śmigłowce zderzyły się podczas akcji gaśniczej w Grecji
Zderzyły się dwa śmigłowce gaśnicze. Jedna załoga nie żyje
Świat
Nawałnica w Tarnowskich Górach (Śląskie)
Nawałnica w Tarnowskich Górach. Skala żywiołu na nagraniu
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: grozi nam potworny upał
Prognoza
Upalny dzień na plaży w Gangneung w Korei Południowej
Padł historyczny rekord gorąca. Czwarty dzień z rzędu
Świat
Pies
Pies natknął się na jeżozwierza. "Jeden z najcięższych przypadków"
Świat
Florencja. Turyści
Pachniało dymem, ale nic nie płonęło. Zagadkowy swąd we Florencji
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom