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Upał dręczy Koreę Południową. Takiego alarmu jeszcze tu nie było

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Upał w Korei Południowej
Upał w Korei Południowej
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN
Co najmniej 16 osób zmarło w wyniku tegorocznej fali upałów w Korei Południowej - poinformowały lokalne władze. We wtorek po raz pierwszy w historii w Seulu po raz pierwszy w historii wydano najwyższe ostrzeżenia przed upałem.

W Korei Południowej panuje ekstremalny upał. W niedzielę w mieście Yangsan na południu kraju odnotowano 42,5 stopnia Celsjusza, co było najwyższą zarejestrowaną temperaturą od momentu rozpoczęcia pomiarów. Z kolei we wtorek w Seulu po raz pierwszy w historii synoptycy wydali najwyższe ostrzeżenia przed upałem. Skwar zbiera także śmiertelne żniwo.

"Ekstremalne zjawiska stają się normą"

Jak podało koreańskie ministerstwo spraw wewnętrznych, od 15 maja do 2 sierpnia co najmniej 16 osób zmarło w wyniku skwaru. Odnotowano także 2025 przypadków chorób związanych z upałami. W tym samym okresie w ubiegłym roku życie straciło 20 osób, a u ponad 3,1 tysiąca zdiagnozowano dolegliwości wynikające z wysokich temperatur. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Synoptycy ostrzegli, że sytuacja szybko się nie poprawi.

Ostatnie ofiary upałów w Korei Południowej to mężczyzna w wieku ok. 40 lat oraz dwóch rolników w wieku ok. 60 i 80 lat, którzy zmarli w niedzielę oraz poniedziałek. Przypadki te pokazują, że skrajne temperatury stanowią śmiertelne zagrożenie zarówno dla osób w podeszłym wieku pracujących na zewnątrz, jak i osób w wieku produkcyjnym - zaznaczyła krajowa agencja Yonhap.

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- Musimy podjąć działania na rzecz gruntownej przebudowy krajowego systemu reagowania kryzysowego, ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe stają się normą. To właściwy moment, by jeszcze bardziej zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z falami upałów - powiedział prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung.

Władze Koreańskiej Organizacji Baseballu (KBO) podjęły decyzję o odwołaniu zaplanowanych na wtorkowy wieczór meczów ligowych w Seulu i Gwangju. Fala upałów przynosi również ogromne straty w rolnictwie. W całym kraju padło już niemal pół miliona sztuk drobiu i trzody chlewnej oraz 200 tys. ryb hodowlanych.

Upał w Korei Północnej

Z upałem zmagają się także mieszkańcy Korei Północnej. Jak podaje serwis Accuweather temperatura maksymalna w Pjongjangu w najbliższych dniach wyniesie od 35 do 38 stopni Celsjusza. W kraju odnotowuje się także noce tropikalne.

Upał w Korei Południowej
Upał w Korei Południowej
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN
Źródło: PAP, Bangkok Post, South China Morning Post, Yonhap
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Tagi:
Korea PołudniowaKorea PółnocnaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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