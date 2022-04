Uliczki chmur na zdjęciu satelitarnym. Jak powstaje to zjawisko

Zdjęcie przedstawia pojedyncze długie pasma chmur kłębiastych. Nazwa tego zjawiska to uliczki chmur (ang. cloud streets ). Układają się one równolegle do kierunku wiatru.

Uliczki chmur. Jak powstają?

Wzór wielu pojedynczych pasm powstał na skutek ogrzania zimnego powietrza przez cieplejsze morze i wytworzenia się silnych prądów wznoszących powietrza. Wilgotne masy unoszą się do góry do momentu, aż napotkają na inwersję temperatury (zjawisko polegające na wzroście temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Powietrze zaczyna się obracać i powstają równoległe do siebie "rolki" wirującego powietrza. Po ich górnej stronie dochodzi do utworzenia się pasm chmur kłębiastych. W meteorologii ich nazwa to uliczki chmur.