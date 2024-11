Ulice pełne wody, zamknięte szkoły. Tysiące ewakuowanych w Maladze

Po intensywnych opadach deszczu ulice Malagi zamieniły się w rwące rzeki. W stolicy prowincji w środę spadło 150 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do powodzi błyskawicznych - podał dziennik "El Mundo". Domy opuściło ponad 4200 osób, z czego trzy tysiące osób mieszkających nad brzegami rzek Guadalhorce i Campanillas zostało ewakuowanych prewencyjnie we wtorek.