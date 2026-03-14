Ulewy zbierają śmiertelne żniwo w Etiopii. Ogłoszono trzydniową żałobę

Do osuwisk i powodzi doszło w regionie Gamo Gofa w Etiopii

Etiopia ogłosiła trzy dni żałoby narodowej po tym, jak liczba ofiar śmiertelnych osuwisk ziemi w południowej części kraju wzrosła w piątek do 80 - podała agencja informacyjna Associated Press. W sobotę rozpoczął się trzydniowy okres żałoby. Tragedia dotknęła obszar Gamo Zone, gdzie intensywne opady deszczu we wtorek spowodowały osunięcia ziemi, zabijając dziesiątki mieszkańców.

Według oficjalnych danych, wiele osób wciąż jest uznawanych za zaginione. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają od kilku dni i utrudnia je nadal padający deszcz. Hailemariam Tesfaye, szef komunikacji rządu regionalnego, podał, że nasilono poszukiwania pozostałych ofiar.

Kryzys dotyka cały region

Etiopska Komisja Praw Człowieka poinformowała w piątek, że osuwiska spowodowały przesiedlenie 3461 osób. Rząd, w koordynacji z władzami regionalnymi, mobilizuje zasoby, aby zapewnić pomoc poszkodowanym. Do specjalnego funduszu ogłoszonego przez władze regionalne wpływają darowizny od obywateli oraz organizacji, mające na celu wsparcie ofiar tragedii.

Region Wschodniej Afryki boryka się w ostatnim czasie z intensywnymi opadami deszczu. W sąsiedniej Kenii w wyniku osttanich ulew zginęły 62 osoby. W związku z przewidywaniami dotyczącymi dalszych opadów władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.