Świat Sprzątają po "epizodzie śródziemnomorskim". Napędziła go anomalia Agnieszka Stradecka |

Zniszczona droga w miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: EPA

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W środę najsilniejsze opady wystąpiły na granicy departamentów Gard i Herault - agencja Meteo-France podała, że sumy wahały się tam między 150 a 300 litrami na metr kwadratowy. Obficie padało także w okolicach miasta Montpellier, gdzie punktowo od wtorkowego wieczora miało spaść 200-250 l/mkw. deszczu. Synoptycy podkreślili, że w czwartek w pierwszej części dnia w regionie wciąż niewykluczone są przelotne opady, ale warunki mają stopniowo się uspokajać.

"To stopniowy koniec epizodu śródziemnomorskiego, który dotknął Langwedocję i Deltę Rodanu" - przekazano.

Woda uszkodziła budynki

Lokalne media podały, że w czwartek w departamentach Gard i Herault ponownie zostanie otwarta większość szkół. Nie wszędzie zajęcia będą jednak wznowione - w gminie Les Matelles woda uszkodziła dach budynku, w którym mieści się przedszkole i szkoła podstawowa. Władze gminy przekazały, że w czwartek prowadzone będą prace naprawcze i zabezpieczające. Zaapelowano do rodziców, by w miarę możliwości pozostawić dzieci w domu.

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W środę wiele dróg było nieprzejezdnych, wstrzymano również kursowanie autobusów i tramwajów w Montpellier. W środę wieczorem sytuacja się poprawiła, ale niektóre drogi pozostały zalane jeszcze w czwartek. Służby zalecały ostrożność i omijanie nieprzejezdnych tras.

W środę w miejscowości Saint-Aunes ranna została dziewczyna. Prewencyjnie ewakuowano mieszkańców około sześćdziesięciu domów w miejscowości Lattes oraz kempingi w departamencie Herault. Dziennikarze stacji ICI Gard Lozere musieli opuścić budynek stacji, ponieważ intensywny deszcz uszkodził dach i wlewał się do wnętrza.

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Alarmy wciąż w mocy

W czwartek w departamentach Gard, Herault, Var i Delta Rodanu wciąż obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami. Meteorolodzy przekazali, że w ciągu dnia mogą wystąpić tam również burze. Trudne warunki spodziewane są nie tylko na południowym wschodzie, ale także w okolicach Strasburga oraz na Korsyce.

W środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że na intensywność "epizodu śródziemnomorskiego" wpłynęła duża anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego. Jego wody są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku, szczególnie na zachodzie akwenu, u wybrzeży Francji.

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