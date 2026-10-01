Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sprzątają po "epizodzie śródziemnomorskim". Napędziła go anomalia

|
epa13272470
Zniszczona droga w miejscowości Saint-Hippolyte-du-Fort
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Opady deszczu w czwartek rano wciąż nawiedzały południowo-wschodnią Francję, ale "epizod śródziemnomorski" powoli dobiega końca. Lokalne władze ostrzegają, że w czwartek w wielu regionach sytuacja pozostaje trudna - intensywny deszcz uszkodził niektóre drogi i budynki.

W środę najsilniejsze opady wystąpiły na granicy departamentów Gard i Herault - agencja Meteo-France podała, że sumy wahały się tam między 150 a 300 litrami na metr kwadratowy. Obficie padało także w okolicach miasta Montpellier, gdzie punktowo od wtorkowego wieczora miało spaść 200-250 l/mkw. deszczu. Synoptycy podkreślili, że w czwartek w pierwszej części dnia w regionie wciąż niewykluczone są przelotne opady, ale warunki mają stopniowo się uspokajać.

"To stopniowy koniec epizodu śródziemnomorskiego, który dotknął Langwedocję i Deltę Rodanu" - przekazano.

Woda uszkodziła budynki

Lokalne media podały, że w czwartek w departamentach Gard i Herault ponownie zostanie otwarta większość szkół. Nie wszędzie zajęcia będą jednak wznowione - w gminie Les Matelles woda uszkodziła dach budynku, w którym mieści się przedszkole i szkoła podstawowa. Władze gminy przekazały, że w czwartek prowadzone będą prace naprawcze i zabezpieczające. Zaapelowano do rodziców, by w miarę możliwości pozostawić dzieci w domu.

W środę wiele dróg było nieprzejezdnych, wstrzymano również kursowanie autobusów i tramwajów w Montpellier. W środę wieczorem sytuacja się poprawiła, ale niektóre drogi pozostały zalane jeszcze w czwartek. Służby zalecały ostrożność i omijanie nieprzejezdnych tras.

W środę w miejscowości Saint-Aunes ranna została dziewczyna. Prewencyjnie ewakuowano mieszkańców około sześćdziesięciu domów w miejscowości Lattes oraz kempingi w departamencie Herault. Dziennikarze stacji ICI Gard Lozere musieli opuścić budynek stacji, ponieważ intensywny deszcz uszkodził dach i wlewał się do wnętrza.

Alarmy wciąż w mocy

W czwartek w departamentach Gard, Herault, Var i Delta Rodanu wciąż obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami. Meteorolodzy przekazali, że w ciągu dnia mogą wystąpić tam również burze. Trudne warunki spodziewane są nie tylko na południowym wschodzie, ale także w okolicach Strasburga oraz na Korsyce.

W środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że na intensywność "epizodu śródziemnomorskiego" wpłynęła duża anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego. Jego wody są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku, szczególnie na zachodzie akwenu, u wybrzeży Francji.

>>>CZYTAJ TEŻ: 82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie

Źródło: ICI, Meteo France, tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaPowódźulewy
Czytaj także:
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
Prognoza
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
Świat
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
Świat
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Tłumy obserwujące rekina w Busan
"Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy". Rekin utknął w kanale i stał się celebrytą
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Ulewa w Barcelonie
Załamanie pogody w Europie Zachodniej. Barcelona już zalana
Świat
Rozkwitła pustynia Atakama
Atakama zmieniła się nie do poznania. Pod wpływem obfitych opadów
Świat
Nor'easter w USA
Nagrywał skutki podtopień przy domu, gdy w obiektywie pojawił się rekin
Świat
Dzik (Sus scrofa) w okolicach Mafry w Portugalii
Motocyklista jechał nieoświetloną drogą, wbiegł w niego dzik
Świat
Ogniste tornado w hrabstwie Volusia na Florydzie
Zawirowało ogniste tornado. Zobacz nagranie
Świat
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
Świat
Przed i po erupcji wulkanu Anak Krakatau w Indonezji
Wyspa zmieniła kształt. Widać to z kosmosu
Świat
Starship na orbicie
Miała trwać 10 godzin, skończyła się dużo wcześniej. Historyczna misja SpaceX
Nauka
Ćma bogong (Agrotis infusa)
Ćmy bogong szturmują domy. Tak dużo nie było ich prawie od dekady
Świat
shutterstock_2410063629
Dni będą ciepłe, ale noce - prawdziwie jesienne
Prognoza
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom