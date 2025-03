Trwające od środy ulewne deszcze doprowadziły do powstania powodzi w Teksasie. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej trzy osoby. W pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem przeprowadzono dziesiątki akcji ratunkowych.

W niektórych rejonach Teksasu spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj notuje się w ciągu sześciu miesięcy, a nawet roku. W czwartek i piątek na zalanych drogach w dolinie rzeki Rio Grande, w południowej części stanu, porzucono wiele pojazdów. - To kolejny przykład coraz częstszych, obfitych opadów deszczu w ocieplającym się świecie, gdzie wzrost globalnych temperatur przyczynia się do występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. W minionym roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano rekordową liczbę błyskawicznych powodzi - przypomniała stacja CNN.

Stan klęski żywiołowej

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) poinformowała, że największe straty poniosły hrabstwa położone na południowym krańcu stanu, wzdłuż granicy z Meksykiem. Najpoważniejsze ostrzeżenie przed błyskawiczną powodzią obowiązywało od czwartkowego wieczora do wczesnego piątkowego poranka w hrabstwach Hidalgo i Cameron. W piątek w Hidalgo, gdzie ogłoszono stan klęski żywiołowej, odnotowano co najmniej trzy ofiary śmiertelne - poinformowała CNN Carlos Sanchez, dyrektor hrabstwa ds. publicznych. Służby ratunkowe przystąpiły do akcji ratując mieszkańców uwięzionych w zalanych domach. W ciągu sześciu godzin spadło tam od 300 do ponad 350 litrów na metr kwadratowy. - Wczoraj wieczorem poruszaliśmy się łodziami po wodzie sięgającej pasa, na niektórych ulicach w centrum Sebastian. Z tego, co wiem, woda wciąż jest tam dość głęboka. Kilka osób dzwoniło, informując, że od wczorajszej nocy sytuacja się pogorszyła - powiedział CNN Frank Torres, koordynator ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa.