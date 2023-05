Ulewy w Nowej Zelandii. Woda powodziowa porwała nastolatka

Nową Zelandię we wtorek rano nawiedziły bardzo intensywne opady deszczu. Miejscami doszło do powodzi, podtopień i osuwisk. Według oficjalnych danych, co najmniej jedna osoba jest zaginiona. Służby poszukują nastolatka, który był na wycieczce szkolnej do popularnych jaskiń. Chłopiec został porwany przez wodę powodziową.

Władze Nowej Zelandii nie przedstawiły na razie informacji o liczbie rannych czy skali zniszczeń spowodowanych przez wtorkowe burze i ulewy. Potwierdzono jednak, że co najmniej jedna osoba jest uznawana za zaginioną.

Zaginiony nastolatek

Według oficjalnych informacji, jeden z uczniów szkoły średniej Whangarei Boys High School zaginął podczas wycieczki do Abbey Caves - popularnych wśród turystów jaskiń. Według inspektora Tony'ego Hilla grupa co najmniej 17 osób znalazła się w trudnej sytuacji, gdy grota została zalana wodą. Pozostałym 14 uczniom i dwojgu opiekunów udało się z niej wydostać.

Jak przekazały lokalne media, nie wiadomo, dlaczego nauczyciele zdecydowali się kontynuować wycieczkę w niebezpiecznym terenie mimo alertów o nadejściu gwałtownych burz i ulew. Karen Gilbert-Smith, dyrektor szkoły, pojechała na miejsce, ale odmówiła komentarza w sprawie zaginięcia ucznia.

W związku z pogodą szkoła odwołała lekcje. W pierwszych komunikatach placówka nie odnosiła się do tragedii. Później w mediach społecznościowych ukazało się oświadczenie dotyczące zaginionego dziecka.

"Z czasem będziemy starali się zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji, ale na razie proszę, abyśmy pozostali zjednoczeni jako społeczność WBHS i zapewnili wsparcie tam, gdzie jest to konieczne" - przekazała na pośrednictwem Facebooka Gilbert-Smith. Dyrektorka zapowiedziała przekazywanie kolejnych informacji.

Padać będzie do wieczora

Opady deszczu spowodowały spustoszenie w całym regionie Północnej Wyspy - wiele głównych dróg jest zamkniętych. Służby starają się pomagać ze wszystkich sił.

W Auckland - największym mieście Nowej Zelandii - nie odbywają się lekcje, część dróg jest nieprzejezdna, parki są zalane, a mieszkańców poproszono o przygotowanie się do potencjalnej ewakuacji. Wprowadzono także stan wyjątkowy i otwarto centrum ewakuacyjne.

- Auckland doświadcza rozległych powodzi i ulewnych deszczy. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń - przekazał Wayne Brown, burmistrz miasta.

Według prognoz ulewne opady i burze będą dawać się we znaki co najmniej do wtorkowego wieczora.

Dla Nowej Zelandii nie jest to najłatwiejszy rok. W styczniu w Auckland doszło do poważnej powodzi, która pozbawiła życia cztery osoby. Kolejny miesiąc przyniósł cyklon Gabrielle, a w konsekwencji także rozległe zniszczenia i co najmniej 11 ofiar śmiertelnych. Według Ministerstwa Skarbu Nowej Zelandii, na pokrycie strat poniesionych w wyniku gwałtownej pogody potrzeba będzie od 9 do 14,5 miliona dolarów nowozelandzkich.

