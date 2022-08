Nowy bilans powodzi w Korei Południowej. Deszcz cały czas pada

Co najmniej dziewięć ofiar śmiertelnych, 17 osób rannych i siedem zaginionych - to najnowszy bilans powodzi, które pojawiły się w Korei Południowej. Według meteorologów, w okolicach Seulu suma opadów od poniedziałku wyniosła ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy.

Jak przekazała tamtejsza Centrali Przeciwdziałania Katastrofom i Bezpieczeństwa, w Seulu zginęło co najmniej pięć osób, w sąsiedniej prowincji Gyeonggi - trzy, zaś w prowincji Gangwon - jedna. Wiele wskazuje na to, że nie jest to jeszcze koniec, gdyż co najmniej 17 osób zostało rannych, a siedem innych jest zaginionych.