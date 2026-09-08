Japonia. "Obserwujemy opady, jakich ludzie nigdy wcześniej nie doświadczyli"
Ulewne opady deszczu utrzymują się nad Japonią. We wtorek najtrudniejsza sytuacja panowała w centralnych rejonach kraju, głównie na wyspie Honsiu. W mieście Nagoya w prefekturze Aichi około godziny 17 czasu lokalnego zmierzono godzinową sumę opadów równą 104,5 litra wody na metr kwadratowy. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA) jest to największa wartość, jaką odnotowano w mieście od początku prowadzenia pomiarów.
Ulewy dawały się we znaki mieszkańcom Nagoyi. W niektórych dzielnicach doszło do przeciążenia systemów kanalizacyjnych, przez co woda zaczęła wdzierać się do podziemnych przejść i parkingów. Miejscami ludzie porzucali swoje pojazdy w głębokiej wodzie.
Najwyższy stopień ostrzeżeń
We wtorek JMA wydała ostrzeżenie piątego, najwyższego stopnia dotyczące powodzi na rzece Shonai, przepływającej przez prefektury Gifu i Aichi. Eksperci apelowali do mieszkańców o podjęcie środków ostrożności - udanie się do centrum ewakuacyjnego, a jeśli jest to niemożliwe, przeniesienie się na wyższe piętra budynków.
- Obserwujemy opady deszczu, jakich ludzie nigdy wcześniej nie doświadczyli. Jest wysoce prawdopodobne, że w strefie objętej ostrzeżeniem przed osuwiskami błotnymi oraz w innych obszarach doszło już do jakichś katastrof - przekazał w rozmowie z krajowym nadawcą NHK meteorolog Hosomi Takuya. Przytoczeni przez NHK synoptycy przekazali, że ulewy mogą utrzymywać się w wielu częściach kraju przez najbliższe kilka dni.