Świat Ulewy w Hiszpanii. W zalanym domu znaleziono ciało 102-letniej kobiety Matylda Dziechcińska |

Zalane ulice Madrigueras, Hiszpania Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Po załamaniu pogody w piątek w zaledwie trzy godziny w Madrigueras spadło ponad 140 litrów na metr kwadratowy deszczu. Tak intensywne opady doprowadziły do całkowitego zalania części gminy. Wartki nurt wody porywał samochody. Burmistrz Juan Carlos Talavera Utiel powiedział agencji informacyjnej EFE, że w nocy z zalanych ulic usunięto około pięćdziesiąt pojazdów. W sobotni poranek drogi wciąż były pokryte wodą i błotem.

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Kobieta zginęła we własnym mieszkaniu

W niektórych miejscach poziom wody sięgał pół metra, a po wlaniu się do domów i budynków przekraczał nawet metr. Zalane zostały piwnice, garaże oraz lokale użytkowe. W wyniku powodzi zginęła 102-letnia kobieta. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu. Ponadto władze przekazały, że innych 90 osób potrzebowało pomocy.

Rozległa powódź w Madrigueras Źródło zdjęcia: Reuters

Hiszpańska Służba Pomocy i Koordynacji Sytuacji Nadzwyczajnych i Nagłych 112 we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha odnotowała 108 zgłoszeń związanych z samymi powodziami. Wezbrana woda doprowadziła też do poważnych utrudnień komunikacyjnych.

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