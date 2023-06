"Niebo było jak smoła, to był jakby koniec świata"

Ulewy i gradobicia

- Kiedy jechałem z Albarracin do Teruelu, nagle zrobiło się ciemno, niebo było jak smoła, zaczęło mocno padać. To nie była zwykła burza, to był jakby koniec świata. Dojechaliśmy do wjazdu, a tam było przejście podziemne pod torami kolejowymi i musieliśmy się tam zatrzymać, ponieważ woda sięgała praktycznie do połowy samochodu. Przyjechała policja i zawróciła nas - opowiadał mieszkaniec Hiszpanii. - Potem jechaliśmy inną drogą, gdzie musieliśmy skorzystać z ronda, a woda spływała z niego jak z wodospadu. Studzienki kanalizacyjne były przepełnione do tego stopnia, że pokrywy były prawie wypychane. To było bardzo przerażające. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego - dodał.