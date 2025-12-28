Ulewy w Hiszpanii. Jedna osoba nie żyje

Ewakuacje mieszkańców w Walencji Źródło: Guardia Civil/ENEX

Część Hiszpanii zmaga się z potężnymi ulewami, wywołanymi gwałtowną burzą. Dla części Walencji wydano w niedzielę pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET przestrzegała przed "nadzwyczajnym zagrożeniem".

Ofiara śmiertelna, dwóch poszukiwanych

Żywioł nawiedził rano prowincje: Malaga, Almeria, Grenada i Murcja, a po południu zaczął się nasilać w prowincji Walencja.

Hiszpańska Guardia Civil przekazała w niedzielę, że w rejonie miasta Alhaurin el Grande w Maladze odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął tego samego dnia wraz z innym mężczyzną. Służby wciąż go szukają.

W Grenadzie trwają poszukiwania młodego mężczyzny z miasta Zuijara, który został porwany przez wodę podczas próby przekroczenia rzeki na motocyklu.

Zawieszone kursy metra, ewakuacje

Jak podał dziennik "El Pais", mieszkańcy części Walencji otrzymali w niedzielę na swoje telefony specjalne alerty, wysłane przez lokalne władze. Z powodu ulew część połączeń metra została zawieszona. Na stacji pomiarów w rejonie gminy Simat de la Valldigna w ciągu 12 godzin odnotowano opady rzędu 238 litrów deszczu na metr kwadratowy.

W całej prowincji Malaga odnotowano ponad 300 interwencji służb. Gwałtowna pogoda wymusiła ewakuację części ludności oraz zamknięcia niektórych dróg. W mieście służby ochrony ludności użyły głośników zamontowanych na swoich pojazdach, aby poinformować część mieszkańców o konieczności przeniesienia się na wyższe piętra domów. Kilkadziesiąt lotów z tamtejszego portu lotniczego zostało przekierowanych na inne lotniska.

Weekend z groźną pogodą

Gwałtowna pogoda nie oszczędziła części Hiszpanii również w sobotę. W Barcelonie w Katalonii kobieta trafiła do szpitala po tym, jak uderzyła ją latarnia zerwana przez wiatr wiejący z prędkością około 70 kilometrów na godzinę.

