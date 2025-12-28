Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ulewy w Hiszpanii. Jedna osoba nie żyje

Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ewakuacje mieszkańców w Walencji
Źródło: Guardia Civil/ENEX
Jedna osoba zginęła, a dwie są poszukiwane po ulewach na południu i wschodzie Hiszpanii. Władze prowincji Walencja wysłały do odbiorców telefonów komórkowych specjalny alert. Służby odnotowały kilkaset interwencji, konieczna była ewakuacja mieszkańców.

Część Hiszpanii zmaga się z potężnymi ulewami, wywołanymi gwałtowną burzą. Dla części Walencji wydano w niedzielę pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET przestrzegała przed "nadzwyczajnym zagrożeniem".

Ofiara śmiertelna, dwóch poszukiwanych

Żywioł nawiedził rano prowincje: Malaga, Almeria, Grenada i Murcja, a po południu zaczął się nasilać w prowincji Walencja.

Hiszpańska Guardia Civil przekazała w niedzielę, że w rejonie miasta Alhaurin el Grande w Maladze odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął tego samego dnia wraz z innym mężczyzną. Służby wciąż go szukają.

W Grenadzie trwają poszukiwania młodego mężczyzny z miasta Zuijara, który został porwany przez wodę podczas próby przekroczenia rzeki na motocyklu.

Ulewy i powodzie w gminie L'Alcúdia (Walencja) w Hiszpanii
Ulewy i powodzie w gminie L'Alcúdia (Walencja) w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/KAI FORSTERLING

Zawieszone kursy metra, ewakuacje

Jak podał dziennik "El Pais", mieszkańcy części Walencji otrzymali w niedzielę na swoje telefony specjalne alerty, wysłane przez lokalne władze. Z powodu ulew część połączeń metra została zawieszona. Na stacji pomiarów w rejonie gminy Simat de la Valldigna w ciągu 12 godzin odnotowano opady rzędu 238 litrów deszczu na metr kwadratowy.

W całej prowincji Malaga odnotowano ponad 300 interwencji służb. Gwałtowna pogoda wymusiła ewakuację części ludności oraz zamknięcia niektórych dróg. W mieście służby ochrony ludności użyły głośników zamontowanych na swoich pojazdach, aby poinformować część mieszkańców o konieczności przeniesienia się na wyższe piętra domów. Kilkadziesiąt lotów z tamtejszego portu lotniczego zostało przekierowanych na inne lotniska.

Wypompowywanie wody w gminie L'Alcúdia (Walencja) w Hiszpanii
Wypompowywanie wody w gminie L'Alcúdia (Walencja) w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/KAI FORSTERLING

Weekend z groźną pogodą

Gwałtowna pogoda nie oszczędziła części Hiszpanii również w sobotę. W Barcelonie w Katalonii kobieta trafiła do szpitala po tym, jak uderzyła ją latarnia zerwana przez wiatr wiejący z prędkością około 70 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-124689
Ulewy na wschodzie Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/KAI FORSTERLING
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"

Autorka/Autor: dd

Źródło: El Pais, Reuters, EFE

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KAI FORSTERLING

Udostępnij:
TAGI:
Hiszpania
Czytaj także:
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Marznące opady
IMGW ostrzega. Znów będzie ślisko i niebezpiecznie
Prognoza
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Polska
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
Polska
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
Polska
Sylwester, noc sylwestrowa, zimne ognie
Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
Prognoza
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Silna burza Johannes uderzyła w Szwecję
Dziesiątki domów bez prądu. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burzy
Świat
Grecja
Wyruszyli w góry w świąteczny poranek. Nie żyje czworo wspinaczy
Świat
Sylwester i Nowy Rok
Sypnie śniegiem. Pogoda na sylwestra i Nowy Rok
Prognoza
Silny wiatr nad Bałtykiem
Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
Polska
W Rio de Janeiro w Boże Narodzenie było 40 stopni
Fala upałów na Boże Narodzenie. "Jest niesamowicie gorąco"
Świat
Możliwa gołoledź
Jak jeździć po śliskiej nawierzchni. "Po pierwsze maksymalna koncentracja"
Polska
Śnieg w Nowym Jorku
Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
Świat
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
Prognoza
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Atak zimy. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"
Świat
Noc będzie mroźna
Gdzie nocą znów zapanuje mróz
Prognoza
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Miesięczne opady w kilka godzin
Świat
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom