"Inwazja kosmitów", "apokalipsa". Krajobraz Dubaju po najgorszej burzy od dekad

Dubaj, największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nawiedziła we wtorek silna burza. Towarzyszyły jej największe od 75 lat opady deszczu, jakie nawiedziły ten kraj - ciągu niecałych 24 godzin w Al Ain, mieście graniczącym z Omanem, spadło 254 litrów wody na metr kwadratowy. Przez 24 godziny spadło tam dwukrotnie więcej deszczu niż zazwyczaj pada przez cały rok.

"To było jak inwazja kosmitów"

Gwałtowna aura zapisała się w pamięci mieszkańców Dubaju. Wiele osób musiało opuścić swoje domy, całkowicie zalane przez deszcz, i szukać schronienia w hotelach. W rozmowie z mediami przyrównywali wydarzenie do "apokalipsy". - To było absolutnie przerażające, najgorsze, jakie kiedykolwiek widziałem w Dubaju - opowiadał w rozmowie z agencją Reutera jeden ze świadków burzy. - To było jak inwazja kosmitów. Niebo bez przerwy błyskało od wyładowań. Nigdy w życiu nie widziałem tyle deszczu, a wszystko zaczęło spływać w dół ulicy, przy której mieszkam - dodawał.