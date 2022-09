Ukraina. Świstak Tymko III przetrwał rosyjską okupację. Wiosną znowu ma przepowiadać pogodę

Pół roku okupacji

Tymko III wraz z 38 innymi świstakami mieszka w stacji badawczej uniwersytetu we wsi Nesteriwka, 75 kilometrów na południowy wschód od Charkowa. Pod koniec lutego miejscowość została zajęta przez Rosjan, ale w trakcie wrześniowej kontrofensywy została ona wyzwolona przez siły zbrojne Ukrainy. Jak poinformował kierownik stacji badawczej Wołodymyr Hrubnyk, przez cały czas zwierzętami zajmowało się dwoje spośród dotychczasowych opiekunów. To dzięki ich pracy wszystkie zwierzęta przetrwały, są zdrowe i mają się dobrze.

Pogoda od świstaka

Hrubnyk wyjaśnił, że teraz świstaki przygotowują się do zimowego odpoczynku i wyraził nadzieję, że w lutym Tymko III znów przepowie koniec zimy, jak to się działo przed rosyjską agresją, a czego w tym roku nie udało mu się zrobić. Tymko III jest budzony w pierwszych dniach lutego. Jeśli nie zobaczy swojego cienia, oznacza to szybkie nadejście wiosny, a jeśli go zobaczy - kolejne sześć tygodni zimy.