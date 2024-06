"Dramatyczna" fala upałów w Grecji

We wtorek w trzech miejscach temperatura zbliżyła się do 40 stopni Celsjusza. W miejscowości Eleusis w Attyce oraz w Tebach w Tesalii-Grecji Środkowej odnotowano 39,3 st. C. W mieście Psachna na wyspie Eubea było 39,1 st. C. W wielu częściach kraju termometry pokazywały ponad 35 kresek powyżej zera.