Świat Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową Krzysztof Posytek |

Krajobraz po niszczycielskiej powodzi w Nepalu i Tybecie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: IMAGO/Amit Shukla/PAP

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26 sierpnia z północnej ściany góry Langtang Lirung w Nepalu zeszła lawina skalno-lodowa. Korytami rzek płynęły masy wody pełnej gruzu, które niszczyły wszystko na swojej drodze.

Powódź w Nepalu. Koniec akcji ratunkowej

W katastrofie zginęło co najmniej 1455 osób, a kolejnych 5285 uznano za zaginione. W poniedziałek nepalskie władze poinformowały, że zakończyły akcję poszukiwawczo-ratunkową i przechodzą do etapu odbudowy.

Dharam Raj Uprety, szef nepalskiej agencji ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMA), oświadczył, że służby nie będą już aktywnie poszukiwać ciał, ale będą zabezpieczać wszelkie szczątki, mienie lub inne wartościowe przedmioty znalezione podczas działań naprawczych. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, akcje ratunkowe zostaną wznowione.

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Zniszczenia po katastrofalnej powodzi w Nepalu Źródło zdjęcia: IMAGO/Amit Shukla/PAP

Szybka odbudowa wymaga ogromnych środków

Paudel przyznał, że władze rozważają, w jaki sposób zgodnie z prawem uznać zaginionych za zmarłych. Dzięki temu ich bliscy będą mogli dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem, sprawami bankowymi i innymi niezbędnymi kwestiami.

Powódź w Nepalu nie tylko pochłonęła znaczną liczbę żyć, lecz także doprowadziła do znacznych szkód materialnych. Katastrofa zniszczyła 12 elektrowni wodnych, wiele dróg, mostów, gospodarstw rolnych i osad. Władze oświadczyły, że potrzebują niemal 20 miliardów złotych na szybką odbudowę i pomoc dla tysięcy osób, które straciły dach na głową.

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