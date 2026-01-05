Tyle słońca Brytyjczycy jeszcze nie mieli. Było też najcieplej

2025 rok był najcieplejszym w historii prowadzenia pomiarów dla Wielkiej Brytanii Źródło: Reuters

Według danych agencji Met Office, średnia roczna temperatura w Zjednoczonym Królestwie wyniosła 10,09 stopnia Celsjusza, nieznacznie przewyższając dotychczasowy rekord z 2022 roku (10,03 st. C). To dopiero drugi przypadek od XIX wieku, gdy średnia temperatura przekroczyła granicę 10 st. C. Co więcej, cztery z pięciu ostatnich lat znalazły się w czołówce najcieplejszych w historii, a wszystkie dziesięć rekordowych lat przypada na ostatnie dwie dekady.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

- Nie oznacza to, że każdy kolejny rok będzie najcieplejszy w historii, ale nasze obserwacje i modele klimatyczne jednoznacznie pokazują, że globalne ocieplenie wywołane działalnością człowieka wpływa na klimat Zjednoczonego Królestwa - wyjaśnił dr Mark McCarthy, kierownik działu analizy klimatu w Met Office.

Rok 2025 przyniósł nie tylko wysokie temperatury, ale także rekordową liczbę słonecznych godzin. Od stycznia do grudnia w całym kraju zanotowano 1648,5 godzin nasłonecznienia - o 61 godzin więcej niż w rekordowym dotąd 2003 roku. Zjawisko to sprzyjało m.in. rozwojowi energetyki słonecznej: ponad sześć procent brytyjskiego zapotrzebowania na energię zostało w ubiegłym roku zaspokojone dzięki elektrowniom słonecznym, co stanowi wzrost o ponad połowę w porównaniu z poprzednimi latami.

Z kolei opady deszczu utrzymały się poniżej średniej, a w niektórych regionach odnotowano rekordowo suche okresy. Meteorolodzy wskazują, że przyczyną utrzymującego się ciepła były trwałe układy wysokiego ciśnienia i podwyższona temperatura wód okalających Wyspy Brytyjskie

Nowa codzienność

- Wielu zapamięta długą, ciepłą wiosnę i lato, ale wyjątkowy był fakt, że niemal cały rok był cieplejszy od normy - podkreśliła dr Emily Carlisle z Met Office. - Od marca do sierpnia każdy miesiąc był co najmniej o jeden stopień cieplejszy od średniej z lat 1991-2020.

Dane z Wielkiej Brytanii wpisują się w globalny trend gwałtownego ocieplania się klimatu. Światowa Organizacja Meteorologiczna informuje, że ostatnia dekada była najcieplejszym okresem w historii obserwacji, a unijny Copernicus Climate Change Service ocenia, że 2025 rok będzie drugim lub trzecim najcieplejszym rokiem w historii współczesnych pomiarów. Wszystko to sprawia, że tradycyjny obraz "chłodnej i deszczowej brytyjskiej pogody" może niedługo odejść w przeszłość. Wyspy Brytyjskie, podobnie jak reszta Europy, wchodzą w epokę, w której upały, długotrwałe susze i fale gorąca stają się codziennością.

Rok 2024 został uznany jednocześnie za rekordowo gorący dla Europy - kontynentu, który ociepla się najszybciej na Ziemi. Trwające w 2025 roku ekstremalne zjawiska pogodowe, od upałów po powodzie, ponownie pokazały skalę i tempo, z jakimi zmienia się klimat planety.