Świat

Tyle słońca Brytyjczycy jeszcze nie mieli. Było też najcieplej

UK
2025 rok był najcieplejszym w historii prowadzenia pomiarów dla Wielkiej Brytanii
Źródło: Reuters
Choć Wielka Brytania kojarzy się nam z pochmurną i chłodną pogodą, miniony rok pokazał, że to nie jest prawda. 2025 był najcieplejszym i najbardziej słonecznym w historii pomiarów, jakie prowadzone są w tym kraju od 1884 roku.

Według danych agencji Met Office, średnia roczna temperatura w Zjednoczonym Królestwie wyniosła 10,09 stopnia Celsjusza, nieznacznie przewyższając dotychczasowy rekord z 2022 roku (10,03 st. C). To dopiero drugi przypadek od XIX wieku, gdy średnia temperatura przekroczyła granicę 10 st. C. Co więcej, cztery z pięciu ostatnich lat znalazły się w czołówce najcieplejszych w historii, a wszystkie dziesięć rekordowych lat przypada na ostatnie dwie dekady.

Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

- Nie oznacza to, że każdy kolejny rok będzie najcieplejszy w historii, ale nasze obserwacje i modele klimatyczne jednoznacznie pokazują, że globalne ocieplenie wywołane działalnością człowieka wpływa na klimat Zjednoczonego Królestwa - wyjaśnił dr Mark McCarthy, kierownik działu analizy klimatu w Met Office.

Rok 2025 przyniósł nie tylko wysokie temperatury, ale także rekordową liczbę słonecznych godzin. Od stycznia do grudnia w całym kraju zanotowano 1648,5 godzin nasłonecznienia - o 61 godzin więcej niż w rekordowym dotąd 2003 roku. Zjawisko to sprzyjało m.in. rozwojowi energetyki słonecznej: ponad sześć procent brytyjskiego zapotrzebowania na energię zostało w ubiegłym roku zaspokojone dzięki elektrowniom słonecznym, co stanowi wzrost o ponad połowę w porównaniu z poprzednimi latami.

Z kolei opady deszczu utrzymały się poniżej średniej, a w niektórych regionach odnotowano rekordowo suche okresy. Meteorolodzy wskazują, że przyczyną utrzymującego się ciepła były trwałe układy wysokiego ciśnienia i podwyższona temperatura wód okalających Wyspy Brytyjskie

Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Agnieszka Stradecka
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu

Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu

Prognoza

Nowa codzienność

- Wielu zapamięta długą, ciepłą wiosnę i lato, ale wyjątkowy był fakt, że niemal cały rok był cieplejszy od normy - podkreśliła dr Emily Carlisle z Met Office. - Od marca do sierpnia każdy miesiąc był co najmniej o jeden stopień cieplejszy od średniej z lat 1991-2020.

Dane z Wielkiej Brytanii wpisują się w globalny trend gwałtownego ocieplania się klimatu. Światowa Organizacja Meteorologiczna informuje, że ostatnia dekada była najcieplejszym okresem w historii obserwacji, a unijny Copernicus Climate Change Service ocenia, że 2025 rok będzie drugim lub trzecim najcieplejszym rokiem w historii współczesnych pomiarów. Wszystko to sprawia, że tradycyjny obraz "chłodnej i deszczowej brytyjskiej pogody" może niedługo odejść w przeszłość. Wyspy Brytyjskie, podobnie jak reszta Europy, wchodzą w epokę, w której upały, długotrwałe susze i fale gorąca stają się codziennością.

Rok 2024 został uznany jednocześnie za rekordowo gorący dla Europy - kontynentu, który ociepla się najszybciej na Ziemi. Trwające w 2025 roku ekstremalne zjawiska pogodowe, od upałów po powodzie, ponownie pokazały skalę i tempo, z jakimi zmienia się klimat planety.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters, The Guardian, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

