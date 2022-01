Władze Turkmenistanu chcą ugaszenia "wrót do piekieł"

"Wrota do piekieł" to słynna atrakcja turystyczna Turkmenistanu

"Wrota do piekieł" to słynna atrakcja turystyczna Turkmenistanu Shutterstock

Turkmenistan. "Wrota do piekieł"

Nazwy "wrota do piekieł" czy też "drzwi do piekieł" nawiązują do wyglądu zapadniętego krateru, w którym nieustannie tli się ogień. Z jego wnętrza wystrzeliwują płomienie, unosi się też gaz. To wszystko sprawia wrażanie, jakby się znalazło wrota do diabelskiego, podziemnego świata. Ta słynna atrakcja turystyczna znajduje się we wiosce Derweze położonej na pustyni Kara-kum.