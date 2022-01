Zawieja śnieżna zakłóciła powitanie prezydenta Serbii w Turcji. Wiatr porwał dywan

Aleksandar Vuczić, prezydent Serbii, przybył we wtorek z wizytą do Turcji. W Ankarze został powitany przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ceremonia została utrudniona przez zawieję i silne porywy wiatru.

Walka z wiatrem

Na pomoc natychmiast ruszył zespół prasowy prezydenta Turcji. Kilku dziennikarzy i fotografów rzuciło się do walki o to, by poprawić dekorację.