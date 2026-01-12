Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Turcji Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowy projekt reagowania na katastrofy, uruchomiony w śródziemnomorskiej prowincji Antalya, ma na celu wykorzystanie wielkoszczurów do pomocy w odnajdowaniu ocalałych pod zawalonymi budynkami. Organizatorzy projektu "Hero Rats" twierdzą, że jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie.

Wybrane ze względu na wysoce rozwinięty węch, niewielkie rozmiary i zwinność, wielkoszczury gambijskie potrafią szybko przemieszczać się przez wąskie przestrzenie, często niedostępne dla ratowników i psów poszukiwawczych - zauważyła turecka prasa.

Wielkoszczur gambijski Źródło: Shutterstock

Wielkoszczur na ratunek

Każdy gryzoń będzie nosić lekki plecak wyposażony w kamerę i lokalizator GPS, co pozwoli zespołom ratunkowym monitorować jego ruchy w czasie rzeczywistym. Gdy zwierzę wykryje oznaki życia, naciśnie mały spust przymocowany do dzwonka, wysyłając sygnał do komputerów, aby wskazać lokalizację potencjalnego ocalałego.

Sześć szczurów o imionach Jo, Carusa, Wagner, Billy, Kiria i Daniel zostało wytresowanych w Tanzanii, a następnie przewiezionych do Turcji.

Organizacja non-profit APOPO z siedzibą w Belgii, która współorganizuje projekt, ma ponad 25 lat doświadczenia w trenowaniu wielkoszczurów do pracy z ludźmi, m.in. w poszukiwania min. To jednak pierwszy przypadek tresowania zwierząt pod kątem ich wykorzystania w miejskich operacjach poszukiwawczo-ratowniczych. Organizatorzy projektu podkreślają, że szczury nie mają zastąpić psów ratowniczych, lecz służyć jako ich uzupełnienie.

Rozwiń W ubiegłym tygodniu APOPO opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia z treningu wielkoszczurów do wykrywania min lądowych w Tanzanii.

Wielkoszczur - co to

Wielkoszczury gambijskie (Cricetomys gambianus) naturalnie występują na północy Afryki. Dorosły osobnik może mierzyć nawet 90 centymetrów długości wraz z ogonem i ważyć około 1,5 kilograma. Gryzonie mają bardzo słaby wzrok, co sprawia, że w dużej mierze polegają na zmysłach słuchu i węchu.

O tym, że wielkoszczury na wiele stać, wiadomo nie od dziś. W 2024 roku na łamach "Frontiers in Conversation Science" ukazały się wyniki badań, które pokazały, że po odpowiednim treningu zwierzęta te potrafią identyfikować zapach produktów pochodzących od roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. - Co więcej, potrafią wykrywać zapachy dzikich zwierząt mimo tego, że przez dłuższy czas nie miały z nimi styczności - podkreślała współautorka badań, dr Kate Webb z amerykańskiej uczelni Duke University.