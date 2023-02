"Tutaj były alejki, sklepy. To wszystko jest, ale zupełnie zmieniło swój charakter". Relacja Pawła Łukasika i Tomasza Burdala z Turcji

"Musiałby zdarzyć się cud"

- Od dłuższego czasu nie ma już jednak wielu sygnałów, a szczerze mówiąc, żadnych, przynajmniej w tych miejscach, gdzie operowali polscy ratownicy, świadczących o tym, że ktoś żywy mógł przetrwać pod gruzami - podsumował Łukasik. - Oczywiście to co oglądaliśmy podczas tego trzęsienia ziemi (...) te wielogodzinne poszukiwania i fakt, że ponad 120 godzin [po trzęsieniu - red.] pod gruzami znajdowano żywe osoby, z pewnością da nadzieję wielu osobom.

Strażacy pomagają do końca

Grupa ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów - do Turcji wyleciała w poniedziałek 6 lutego wieczorem, kilka godzin po trzęsieniu. Polscy strażacy prowadzą akcję ratowniczą w mieście Besni, w którym wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko trzydzieści domów. Dotychczas udało im się ocalić 12 osób. Działania polskiej grupy ratowniczej miały być prowadzone do poniedziałku, 13 lutego. Komendant główny PSP poinformował jednak, że strażacy zostaną w Turcji co najmniej do środy, 15 lutego.