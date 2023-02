Polscy ratownicy dotarli do kobiety uwięzionej pod gruzami. "Przygotowujemy sobie miejsce do ewakuacji"

- Dotarliśmy do osoby poszkodowanej tunelem o długości około dziewięciu metrów. Wykuliśmy w wyższym stropie otwór, którym nasz ratownik się dostał. Miał kontakt fizyczny z osobą poszkodowaną - powiedział młodszy brygadier Jarosław Wojtkowski. - Powiększamy otwór, przygotowujemy sobie miejsce do ewakuacji tej osoby - dodał. Akcja jest skomplikowana, świadczy o tym to, że tylko jeden ratownik wąskim korytarzem może wejść tam do końca.